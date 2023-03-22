ЦБ назвал условие начала тестирования цифрового рубля на реальных клиентах
Тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база, сообщила пресс-служба Центробанка РФ в Telegram-канале.
«Тестирование цифрового рубля начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база. Банк России готов к проведению пилотного тестирования в заявленные ранее сроки (в апреле). Но так как в нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы», – следует из сообщения регулятора.
В ЦБ отметили, что сейчас пакет законопроектов по цифровому рублю уже прошел первое чтение в Госдуме. Регулятор выразил надежду на его дальнейшее принятие в кратчайшие сроки.
Пресс-служба Банка России напомнила, что в пилотном тестировании участвовать будет ограниченное число клиентов 13 банков.
«Во время этой работы будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций будет расширен», – добавили в ЦБ.
16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. В постановлении было сказано, что ко второму чтению авторы инициативы должны учесть необходимость защиты прав субъектов персональных данных при обработке этих данных на платформе цифрового рубля. Поправки следует представить к 14 апреля.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.
О том, что Банк России планирует с апреля 2023 г. начать тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае прошлого года. Тогда же отмечалось, что для этого понадобится оперативно принять изменения в законодательство.