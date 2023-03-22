ЦБ назвал условие начала тестирования цифрового рубля на реальных клиентах

«Тестирование цифрового рубля начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база. Банк России готов к проведению пилотного тестирования в заявленные ранее сроки (в апреле). Но так как в нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы», – следует из сообщения регулятора.