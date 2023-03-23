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Финансы

Банк Англии поднял ставку до 4,25%

Ведомости

Банк Англии на прошедшем заседании принял решение вновь повысить базовую ставку на 0,25 п. п. – до 4,25% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«На собрании 22 марта комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта до 4,25%», – говорится в сообщении.

Решение поддержали семь членов комитета, еще двое предложили сохранить банковскую ставку на прежнем уровне 4%. Это повышение ставки стало одиннадцатым подряд с декабря 2021 г. Целевой уровень по инфляции в королевстве – 2%.

В сообщении говорится, что рост цен сохранил тенденцию к замедлению, несмотря на скачок до 10,4% в феврале. Регулятор отметил, что при появлении признаков более стойкого инфляционного давления потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Банк Англии также прокомментировал «волатильные изменения» на мировых финансовых рынках в связи с поглощением Credit Suisse и крахом SVB, отметив со ссылкой на комитет по финансовой политике, что банковская система королевства остается стабильной, поскольку ее поддерживают устойчивый капитал и сильные позиции ликвидности.

22 марта Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых. В ФРС объяснили такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Для этого потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики, добавили там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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