Банк Англии поднял ставку до 4,25%
Банк Англии на прошедшем заседании принял решение вновь повысить базовую ставку на 0,25 п. п. – до 4,25% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«На собрании 22 марта комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта до 4,25%», – говорится в сообщении.
Решение поддержали семь членов комитета, еще двое предложили сохранить банковскую ставку на прежнем уровне 4%. Это повышение ставки стало одиннадцатым подряд с декабря 2021 г. Целевой уровень по инфляции в королевстве – 2%.
В сообщении говорится, что рост цен сохранил тенденцию к замедлению, несмотря на скачок до 10,4% в феврале. Регулятор отметил, что при появлении признаков более стойкого инфляционного давления потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Банк Англии также прокомментировал «волатильные изменения» на мировых финансовых рынках в связи с поглощением Credit Suisse и крахом SVB, отметив со ссылкой на комитет по финансовой политике, что банковская система королевства остается стабильной, поскольку ее поддерживают устойчивый капитал и сильные позиции ликвидности.
22 марта Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых. В ФРС объяснили такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Для этого потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики, добавили там.