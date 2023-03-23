Банк Англии поднял ставку до 4,25%

Банк Англии также прокомментировал «волатильные изменения» на мировых финансовых рынках в связи с поглощением Credit Suisse и крахом SVB, отметив со ссылкой на комитет по финансовой политике, что банковская система королевства остается стабильной, поскольку ее поддерживают устойчивый капитал и сильные позиции ликвидности.