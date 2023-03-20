В ЦБ оценили риски банковского кризиса в США и Европе

В ЦБ оценили риски банковского кризиса в США и ЕвропеПрямых угроз для России нет, но финансовый шторм на Западе может вызвать проблемы у экспортеров
Кризис в банковском секторе Америки и Европы не оказывает прямого влияния на российскую финансовую систему, отметила 17 марта в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Но новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики.
«Сложившаяся ситуация обостряет для западных центробанков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой – текущее инфляционное давление остается повышенным», – прокомментировала глава ЦБ.
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