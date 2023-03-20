В ЦБ оценили риски банковского кризиса в США и Европе

«Сложившаяся ситуация обостряет для западных центробанков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой – текущее инфляционное давление остается повышенным», – прокомментировала глава ЦБ.