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В ЦБ оценили риски банковского кризиса в США и Европе

Прямых угроз для России нет, но финансовый шторм на Западе может вызвать проблемы у экспортеров
Екатерина Литова Антон Козлов
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что из-за санкций кризис в банковском секторе Америки и Европы не оказывает прямого влияния на российскую финансовую систему / Евгений Разумный / Ведомости

Кризис в банковском секторе Америки и Европы не оказывает прямого влияния на российскую финансовую систему, отметила 17 марта в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Но новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики.

«Сложившаяся ситуация обостряет для западных центробанков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой – текущее инфляционное давление остается повышенным», – прокомментировала глава ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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