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Финансы

ФНС намерена интегрировать бесконтактную оплату в приложение для самозанятых

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объявила о готовности к интеграции бесконтактной оплаты в приложение «Мой налог», пригласив банки и разработчиков к реализации такого функционала.

«ФНС России приглашает кредитные организации и разработчиков SoftPOS-решений для интеграции таких решений с официальным мобильным приложением «Мой налог», – сообщила пресс-служба ведомства.

В ФНС отметили, что самозанятому будет необходимо установить SoftPOS-приложение, после чего покупателю будет достаточно приложить свою карту или смартфон с NFC к телефону самозанятого. При успешной оплате чек будет сформирован автоматически.

«Таким образом, смартфон превращается в привычный банковский терминал для оплаты», – заключили в ФНС.

Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. Тогда же появилось приложение для самозанятых «Мой налог». С 2020 г. действие режима распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами).

Как писали «Ведомости», число самозанятых уже к октябрю 2022 г. более чем вдвое превысило целевые показатели нацпроекта по малому и среднему предпринимательству: тогда число самозанятых достигло 5,8 млн человек, а в нацпроекте заложена цифра по достижению 2,5 млн к 2025 г. При этом к концу 2023 г. число официально самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз профильной платформы «Наймикс».

Средний возраст самозанятых, по данным ФНС, составляет около 35 лет, самые востребованные сферы деятельности – такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также собственное производство. Средний доход самозанятых с момента старта эксперимента увеличился на 16%, средний чек вырос практически в два раза, отмечал прошлым летом замглавы ФНС Андрей Бударин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных