Глава саудовского нацбанка ушел в отставку после слияния Credit Suisse с UBS

Credit Suisse потерял с начала марта две трети своей стоимости, а за последний год – более 70%. Капитализация банка составляла $11,6 млрд 6 марта, когда началось стремительное падение, а к 20 марта уже не превышала $3,9 млрд. UBS просел за это же время на 13%, упав в стоимости с $67,6 млрд до $58,8 млрд. В UBS при этом отмечали, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн.