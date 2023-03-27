Глава саудовского нацбанка ушел в отставку после слияния Credit Suisse с UBS
Председатель нацбанка Саудовской Аравии (SNB) Аммар Аль-Худайри уходит в отставку «по личным причинам», его место займет гендиректор Саид Мохаммед Аль Гамди, говорится в сообщении организации.
Аль-Худайри подал в отставку спустя почти две недели после того, как заявил, что SNB, крупнейший акционер Credit Suisse с долей почти 10%, не станет оказывать финансовую помощь оказавшемуся на грани краха швейцарскому банку с полуторавековой историей. «Абсолютно нет», – сказал он тогда журналистам, отмечает Reuters.
При этом технически, подчеркивает агентство, его ответ был корректен: SNB столкнулся бы с регуляторными ограничениями, решив выкупить больше акций Credit Suisse. Однако его комментарий был воспринят взволнованными инвесторами как признак недоверия: 15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30% в ходе торгов. Уже 16 марта Credit Suisse объявил о получении от ЦБ Швейцарии «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга.
В результате финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse финансовой корпорации UBS, первому номеру на финрынке Швейцарии. Сумма сделки – 3 млрд швейцарских франков, или $3,25 млрд. Потери же SNB превысили $1 млрд.
Credit Suisse потерял с начала марта две трети своей стоимости, а за последний год – более 70%. Капитализация банка составляла $11,6 млрд 6 марта, когда началось стремительное падение, а к 20 марта уже не превышала $3,9 млрд. UBS просел за это же время на 13%, упав в стоимости с $67,6 млрд до $58,8 млрд. В UBS при этом отмечали, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн.
24 марта стало известно, что парламент Швейцарии начал расследование на фоне слияния Credit Suisse и UBS. Парламентариев интересует, соответствовали ли действия федеральных властей «принципам законности, своевременности и эффективности».