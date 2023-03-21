Что ждет Credit Suisse после слияния с UBS

Что ждет Credit Suisse после слияния с UBSUBS предстоит еще несколько лет реструктурировать и интегрировать бизнес банка
166 лет швейцарский Credit Suisse был связующим звеном международных финансов, в том числе российских, действуя на равных с банками-титанами с Уолл-стрит. Но череда скандалов, изменения в руководстве и убытки подорвали доверие его инвесторов. На прошедших выходных финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse – второго крупнейшего банка в стране – финансовой корпорации UBS, первому номеру на финрынке Швейцарии. Сумма сделки – 3 млрд швейцарских франков, или $3,25 млрд, это сопоставимо, например, с нынешним показателем рыночной капитализации российского второго крупнейшего банка – ВТБ (21 марта она составляла $3,13 млрд).
Столько стоит необходимая «уверенность в стабильности швейцарской экономики и банковской системы», ради которой власти попросили компании заключить сделку.
Цена, которую швейцарский холдинг заплатит за своего основного конкурента, на 99% ниже пикового уровня акций Credit Suisse и вдвое меньше половины рыночной стоимости на закрытии биржи в пятницу 17 марта — 7,4 млрд швейцарских франков (почти $8 млрд). Но уже на торгах в понедельник бумаги вновь установили антирекорд и обрушились более чем на 60% до 0,66 швейцарского франка. Характерно, что «токсичность» передалась и на акцции банка-покупателя. Инвесторы распродавали и UBS – его бумаги обвалились 20 марта на 16%, что стало самым большим падением котировок с сентября 2008 г.
Credit Suisse потерял с начала марта две трети своей стоимости, а за последний год – более 70%. Капитализация банка составляла $11,6 млрд 6 марта, когда началось стремительное падение, а к 20 марта уже не превышала $3,9 млрд. UBS просел за это же время на 13%, упав в стоимости с $67,6 млрд до $58,8 млрд.
Как оформлена сделка
Судьба Credit Suisse была решена еще в четверг, 16 марта, когда банк объявил о получении от ЦБ Швейцарии «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Это было нужно, чтобы выиграть время для финансового регулятора Finma и Нацбанка Швейцарии, пояснял Bloomberg.
За 48 часов регуляторы решили множество сложных вопросов, уточняли источники издания: нежелание UBS взять на себя теряющий деньги инвестиционный банк, вопросы конкуренции, связанные с объединением двух крупнейших игроков страны, размер госпомощи, а также стоит ли обойти голосование акционеров.
По условиям сделки UBS расплатится своими акциями по схеме одна акция UBS за 22,48 акции Credit Suisse. Правительство Швейцарии предоставит покупателю госгарантию на покрытие потенциальных убытков в размере 9 млрд швейцарских франков ($9,7 млрд). А швейцарский ЦБ предложит UBS 100 млрд франков ($108 млрд) для восполнения ликвидности.
Вдобавок к этому «чрезвычайная государственная поддержка» означает полное списание долга Credit Suisse по его бессрочным конвертируемым облигациям (AT1) на сумму около 16 млрд швейцарских франков, сообщил Finma. Это увеличит основной капитал банка. Такие бумаги популярны у институциональных инвесторов, потому что зачастую предлагают более высокую доходность, чем другие банковские долги и корпоративные облигации с аналогичным рейтингом. Но их «конвертируемая» природа означает, что они могут быть полностью списаны и превращены на собственный капитал, если банк попадает в бедственное положение.
Но и это еще не все: слияние, завершить которое планируется в этом году, пройдет без процедуры одобрения акционерами обоих банков, сообщил Credit Suisse.
Сейлз из Швейцарии
Для Швейцарии удар мог быть значительным, пишет Bloomberg: для 243 банковских групп и 24 филиалов иностранных банков стабильность и благосостояние страны в значительной степени зависят от финансовой отрасли. Совокупные активы UBS и Credit Suisse примерно вдвое превышают размер валового внутреннего продукта Швейцарии.
Несмотря на то что банк куплен за цену вдвое меньше на момент закрытия биржи, UBS, по сообщениям западных СМИ, предлагал всего $1 млрд. Но топ-менеджеров Credit Suisse такой ценник возмутил, а Саудовский национальный банк – крупнейший акционер Credit Suisse с долей около 10% – призывал отклонить предложение. В попытке найти альтернативу топ-менеджеры Credit Suisse звонили в различные учреждения, включая Deutsche Bank, но сложность и временные рамки сужали круг участников, отмечает Bloomberg.
Неспособность достичь сделки рисковала обострить кризис, перевести рынки в «штопор» и повысить вероятность заражения: по данным издания, полная продажа UBS стала единственным вариантом, что и повысило цену до 0,76 франка за акцию. Это было так называемое «швейцарское» решение швейцарской проблемы.
Столь оперативное решение вопроса поддержали регуляторы США и ЕС. «Мы приветствуем заявления швейцарских властей сегодня о поддержке финансовой стабильности», – говорится в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Кристин Лагард, президент ЕЦБ, сказала, что банковский сектор остается устойчивым, но регулятор в случае необходимости готов помочь банкам сохранить достаточное количество наличных средств, чтобы финансировать свои операции.
Так близко, но так далеко
Штаб-квартиры UBS и Credit Suisse находятся всего в нескольких сотнях метров друг от друга в Цюрихе, но по своему финансовому положению банки были далеко не так близки. Акции UBS выросли на 15% за последние два года, а в 2022 г. он заработал $7 млрд чистой прибыли.
Убыток Credit Suisse в 7,3 млрд франков (около $8 млрд) за прошлый год стал худшим результатом с 2008 г. А 14 марта он с задержкой опубликовал свой отчет за 2022 г., в котором говорится, что в контроле за финансовой отчетностью выявлены «существенные недостатки». Депозиты в банке, согласно отчету, за 2022 г. сократились в 1,7 раза – с 393,8 млрд ($425,3 млрд) до 234 млрд ($253 млрд) швейцарских франков. Основной отток пришелся на последние три месяца 2022 г. и к марту не был остановлен. Это подорвало доходную базу банка и гибкость в формировании кредитного портфеля, который сократился на 9% г./г., говорит аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.
К кризису внутри банка добавилась и нервозность в банковском секторе Америки, где менее чем за две недели рухнуло три банка – Silvergate, Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB). Последний занимал 16-е место по активам, а его крах стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г.
В итоге Credit Suisse оказался в ситуации, когда подрыв доверия привел к бегству вкладчиков. Мы видели классический bank run (банковскую панику, когда вкладчики массово изымают свои средства с депозитов в связи с сомнениями в финансовом положении кредитной организации), отмечает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Главная проблема Credit Suisse заключалась в потере доверия и последовавшем оттоке клиентских средств и что даже более важно – на фоне этого другие крупные банки начали сворачивать свои операции в нем, говорит эксперт.
По сведениям FT, из-за опасений за финансовое положение банка отток депозитов из него превысил 10 млрд швейцарских франков ($10,8 млрд) за сутки в конце прошлой недели.
В таких случаях любой банк будет требовать дополнительной поддержки и здесь было два варианта, резюмирует Сусин: национализация и поглощение.
Чего ждать дальше
Объединенный банк, исходя из данных отчетности Credit Suisse и UBS за 2022 г., будет обладать активами на сумму более $1,6 трлн, где $572,4 млрд приходится на Credit Suisse, а $1,1 трлн – на UBS. Суммарный размер инвестированных активов под управлением достигнет $5 трлн, $4 трлн из которых находятся у UBS.
«Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но будем честны: что касается Credit Suisse – это аварийное спасение», – сказал журналистам председатель UBS Колм Келлехер, чьи слова цитирует CNN. Он станет предправления объединенного банка. Келлехер добавил, что UBS рассчитывает обеспечить экономию в размере $8 млрд в год к 2027 г.
При этом UBS намерен сократить инвестиционно-банковский бизнес Credit Suisse и привести его в соответствие со своей консервативной культурой рисков, сказал Келлехер. Антикризисный план Credit Suisse, представленный осенью 2022 г., также предполагал выделить в отдельную структуру инвестиционно-банковское подразделение и сосредоточиться на ключевом бизнесе по управлению активами.
UBS берет на себя очень высокие риски, заключая эту сделку в такой спешке, считает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Но именно поэтому цена сделки стала столь небольшой. UBS предстоит еще пару лет реструктурировать бизнес Credit Suisse и интегрировать его по частям, говорит Комаров. Он не исключает, что проблемы Credit Suisse могут быть серьезнее, чем кажутся сейчас. Именно поэтому акции UBS падают, а кредитный дефолтный своп (страховка от банкротства) растет в цене. Но так как сделка проводилась при активном содействии регуляторов Швейцарии, то естественно ожидать, что они помогут банку в случае новых проблем, считает Комаров.
Какое-то время, пока Credit Suisse и его активы с пассивами будут интегрироваться в новую структуру, возможно, он будет пока существовать как бренд, рассуждает Сусин. Но в перспективе, скорее всего, он будет свернут.
На банковскую систему Европы, полагает Сусин, радикально это не повлияет: появится лишь еще один крупный игрок. Но следует понимать, что это лишь одно из звеньев в цепочке экономических процессов, которые связаны с повышением процентных ставок, обращает внимание эксперт. «Эти процессы еще далеко не завершились, поэтому все же я смотрю на будущее европейского банковского сектора скорее без оптимизма», — заключает эксперт.
При этом в ЕЦБ заверили, что, несмотря на решение швейцарского регулятора списать субординированные обязательства с баланса Credit Suisse, будут соблюдать принцип очередности по таким инструментам. Он означается, что сначала убытки несут акционеры, а уже потом держатели бессрочных облигаций. Один из банкиров в беседе с FT допустил, что это решение вызовет «кошмар на европейских долговых рынках», поскольку распродажи могут начаться и у других банков.
Но эксперты Moody’s отмечают, что европейские банки менее подвержены процентным рискам из-за обесценения бумаг в портфелях, чем американские: на долговые ценные бумаги приходится 11% совокупных активов банков Европы по сравнению с 24% в США.