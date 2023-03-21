Что ждет Credit Suisse после слияния с UBS

Убыток Credit Suisse в 7,3 млрд франков (около $8 млрд) за прошлый год стал худшим результатом с 2008 г. А 14 марта он с задержкой опубликовал свой отчет за 2022 г., в котором говорится, что в контроле за финансовой отчетностью выявлены «существенные недостатки». Депозиты в банке, согласно отчету, за 2022 г. сократились в 1,7 раза – с 393,8 млрд ($425,3 млрд) до 234 млрд ($253 млрд) швейцарских франков. Основной отток пришелся на последние три месяца 2022 г. и к марту не был остановлен. Это подорвало доходную базу банка и гибкость в формировании кредитного портфеля, который сократился на 9% г./г., говорит аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.