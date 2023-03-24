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Парламент Швейцарии начал расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

Ведомости

Парламент Швейцарии начал расследование на фоне приобретения банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS, говорится в заявлении на сайте органа. Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд).

«Главный вопрос заключается в том, соответствовали ли действия федеральных властей принципам законности, своевременности и эффективности», – сказано в документе. Расследование должно оценить государственную помощь в этом приобретении.

В UBS отмечали, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. При этом глава UBS Колм Келлехер подчеркнул, что это было «экстренное спасение». «Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 млрд швейцарских франков», – говорится в заявлении UBS.

Швейцарская газета Tagblatt в своей онлайн-трансляции пресс-конференции Федерального совета сообщила, что федеральное правительство предоставило UBS гарантию в размере 9 млрд франков (около $10 млрд) для покрытия возможных убытков по определенным активам, которые UBS возьмет на себя в рамках сделки, но при условии, что эти убытки превысят определенный порог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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