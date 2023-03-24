Парламент Швейцарии начал расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS
Парламент Швейцарии начал расследование на фоне приобретения банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS, говорится в заявлении на сайте органа. Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд).
«Главный вопрос заключается в том, соответствовали ли действия федеральных властей принципам законности, своевременности и эффективности», – сказано в документе. Расследование должно оценить государственную помощь в этом приобретении.
В UBS отмечали, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. При этом глава UBS Колм Келлехер подчеркнул, что это было «экстренное спасение». «Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 млрд швейцарских франков», – говорится в заявлении UBS.
Швейцарская газета Tagblatt в своей онлайн-трансляции пресс-конференции Федерального совета сообщила, что федеральное правительство предоставило UBS гарантию в размере 9 млрд франков (около $10 млрд) для покрытия возможных убытков по определенным активам, которые UBS возьмет на себя в рамках сделки, но при условии, что эти убытки превысят определенный порог.