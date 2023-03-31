Объем подозрительных операций в банковском секторе РФ в 2022 году сократился на 5%

В своем аналитическом комментарии регулятор отметил, что незаконный вывод средств за рубеж в 2022 г. снизился на 16% до 36 млрд руб. Такая динамика объясняется уменьшением в 1,6 раза (до 17 млрд руб.) объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары на фоне вводившихся весь год санкций против РФ. В структуре вывода средств 46% пришлось на авансирование импорта товаров, 36% – на импорт товаров через страны Таможенного союза, а еще 11% – на переводы по сделкам и услугам.