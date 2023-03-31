Объем подозрительных операций в банковском секторе РФ в 2022 году сократился на 5%
Объем подозрительных операций в российской банковском секторе по итогам прошлого года сократился на 5% и составил около 100 млрд руб., сообщила пресс-служба Банка России.
«В 2022 г. объем таких операций составил 100 млрд руб. против 105 млрд руб. годом ранее. Снижению способствовало внедрение платформы «Знай своего клиента» (ЗСК)», – говорится в сообщении.
В своем аналитическом комментарии регулятор отметил, что незаконный вывод средств за рубеж в 2022 г. снизился на 16% до 36 млрд руб. Такая динамика объясняется уменьшением в 1,6 раза (до 17 млрд руб.) объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары на фоне вводившихся весь год санкций против РФ. В структуре вывода средств 46% пришлось на авансирование импорта товаров, 36% – на импорт товаров через страны Таможенного союза, а еще 11% – на переводы по сделкам и услугам.
При этом объемы подозрительных наличных операций во всех секторах экономики России остались на уровне 2021 г. Как отмечает ЦБ, во втором полугодии объемы таких операций сократились на 7% по сравнению с тем же периодом 2021 г., что обусловлено запуском ЗСК в июле.
Объемы же обналичивания денежных средств в банковском секторе оказались чуть выше показателя 2021 г. и составили 64 млрд руб. Как обратил внимание регулятор, объемы обналичивания по банковским картам и счетам физлиц и ИП выросли почти в два раза, а объемы подозрительных операций по исполнительным документам – сократились в 2,5 раза. Обналичивание денежных средств вне банковского сектора сократилось на 5% до 29 млрд руб.
Наибольшим спросом на теневые финансовые услуги в прошлом году, как и в 2021 г., пользовались в строительстве (43%), торговле (26%) и секторе услуг (19%).
Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента», известная также как «светофор», заработала в полную силу с 1 июля 2022 г., на тот момент к ней, по данным регулятора, были подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (физлиц платформа не оценивает), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.
В опубликованном 29 марта годовом отчете ЦБ сообщил, что в 2022 г. банки благодаря «светофору» предотвратили вывод около 30 млрд руб. в теневой сектор экономики. Как рассказал 30 марта директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, использование ЗСК позволило предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. в последние несколько месяцев.