В ЦБ заявили о росте числа фирм-однодневок из-за запуска «светофора»
«Каждый день регистрируется порядка 1000 новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», – рассказал он.
Платформа «Знай своего клиента» заработала в полную силу с 1 июля 2022 г., на тот момент к ней, по данным ЦБ, были подключены все российские банки. Юридические лица и ИП (физлиц платформа не оценивает), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.
Регулятор сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.
Каждый день ЦБ выявляет около 500 компаний и ИП, которые сразу включаются в «красную» зону, отметил Ясинский. При этом фирмы-однодневки могут попасть в «красную» зону еще до совершения операций, например, в случае их связи с клиентами, которые уже были замечены в совершении подозрительных операций.
В результате массовой регистрации таких юрлиц существенно выросла доля клиентов в «красной» зоне – до 1,4% (98 000 компаний и ИП) после 0,7% в ноябре 2022 г. В «зеленой» зоне остаются 97% клиентов, а в «желтой» – 1,6%.
«Я бы не сказал, что количество «красных» клиентов растет. Скорее, формируется эффект накопления «отработанных» таких клиентов», – прокомментировал эту динамику Ясинский.
Для того чтобы препятствовать появлению фирм-однодневок в России, необходимо принятие поправок в законодательство, добавил он.
В опубликованном 29 марта годовом отчете ЦБ сообщил, что в 2022 г. банки благодаря «светофору» предотвратили вывод около 30 млрд руб. в теневой сектор экономики. Как рассказал Ясинский 30 марта, использование ЗСК позволило предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. в последние несколько месяцев.