В ЦБ заявили о росте числа фирм-однодневок из-за запуска «светофора»

«Каждый день регистрируется порядка 1000 новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», – рассказал он.