Греф заявил, что в России сложился конкурентный финансовый рынок
«Если мы говорим о финансовом секторе, то он у нас абсолютно конкурентен. Наша доля рынка составляет примерно 30%, мы крупнейший игрок, но тем не менее находимся в абсолютно конкурентном пространстве», – пояснил Греф (цитата по ТАСС).
Председатель банка также добавил, что он против повышения доли одной компании на рынке до 50% и более.
Ранее Греф заявил, что для развития платежных инструментов нужна конкуренция, поэтому участники финансового рынка обсуждают создание конкурентного оператора Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – рассказывал он.