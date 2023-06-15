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Финансы

Греф заявил, что в России сложился конкурентный финансовый рынок

Ведомости

В российском финансовом секторе сложилась конкурентная среда, крупнейший игрок Сбербанк находится в конкурентном пространстве. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если мы говорим о финансовом секторе, то он у нас абсолютно конкурентен. Наша доля рынка составляет примерно 30%, мы крупнейший игрок, но тем не менее находимся в абсолютно конкурентном пространстве», – пояснил Греф (цитата по ТАСС).

Председатель банка также добавил, что он против повышения доли одной компании на рынке до 50% и более.

Ранее по теме: Эксперты оценили возможность создания альтернативы платежной системе «Мир»

Ранее Греф заявил, что для развития платежных инструментов нужна конкуренция, поэтому участники финансового рынка обсуждают создание конкурентного оператора Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – рассказывал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных