Греф заявил, что в России сложился конкурентный финансовый рынок

Ранее Греф заявил, что для развития платежных инструментов нужна конкуренция, поэтому участники финансового рынка обсуждают создание конкурентного оператора Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – рассказывал он.