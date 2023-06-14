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Финансы

Греф заявил о необходимости создать альтернативу оператору карт «Мир»

Ведомости

Участники финансового рынка обсуждают создание конкурентного оператора Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. <...> Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», – сказал он.

При этом, отметил Греф, сейчас конкретных планов по созданию альтернативы НСПК нет. Отвечая на вопрос о возможности Сбербанка создать нового оператора, глава компании усомнился, что это возможно «в рамках Сбербанка». По его словам, механизмы созданы под одного игрока, поэтому установка о создании альтернативы должна идти со стороны государства.

Говоря о конкуренции, Греф предложил два сценария. «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – сказал он. 

После ухода из России весной 2022 г. Visa и Mastercard на фоне начала спецоперации России на Украине НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками. НСПК появилась в России в 2014 г., после введения против РФ санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных