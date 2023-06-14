Греф заявил о необходимости создать альтернативу оператору карт «Мир»
«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. <...> Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», – сказал он.
При этом, отметил Греф, сейчас конкретных планов по созданию альтернативы НСПК нет. Отвечая на вопрос о возможности Сбербанка создать нового оператора, глава компании усомнился, что это возможно «в рамках Сбербанка». По его словам, механизмы созданы под одного игрока, поэтому установка о создании альтернативы должна идти со стороны государства.
Говоря о конкуренции, Греф предложил два сценария. «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – сказал он.
После ухода из России весной 2022 г. Visa и Mastercard на фоне начала спецоперации России на Украине НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками. НСПК появилась в России в 2014 г., после введения против РФ санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.