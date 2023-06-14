Греф заявил о необходимости создать альтернативу оператору карт «Мир»

Говоря о конкуренции, Греф предложил два сценария. «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – сказал он.