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Финансы

«Сбер» запустил переводы в Индию

Ведомости

«Сбер» расширил список стран, в которые банк осуществляет переводы, включив в него Индию. Теперь такая услуга стала доступна физическим лицам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сбер» запустил переводы в Индию для физлиц, они уже работают», – сказал он (цитата по ТАСС).

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Царев уточнил, что помимо Индии для отправления переводов доступны еще 10 стран: Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.

Согласно финансовой отчетности Сбербанка, в I квартале 2023 г. совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 17% год к году.

Ранее сегодня заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на полях форума анонсировал запуск переводов в Турцию и Индию до конца 2023 г. Сейчас клиентам банка доступны переводы в 11 стран. К концу года ВТБ планирует расширить географию в 2,5 раза, уточнил он. 

Сейчас в России действуют ограничения на перевод средств за рубеж. В конце марта 2023 г. Центробанк продлил их до 30 сентября.

Согласно ограничительным мерам, граждане России и резиденты дружественных стран могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через системы денежных переводов нельзя перевести более $10 000 в месяц. Физлица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных