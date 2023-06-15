«Сбер» запустил переводы в Индию
«Сбер» расширил список стран, в которые банк осуществляет переводы, включив в него Индию. Теперь такая услуга стала доступна физическим лицам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сбер» запустил переводы в Индию для физлиц, они уже работают», – сказал он (цитата по ТАСС).
Царев уточнил, что помимо Индии для отправления переводов доступны еще 10 стран: Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.
Согласно финансовой отчетности Сбербанка, в I квартале 2023 г. совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 17% год к году.
Ранее сегодня заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на полях форума анонсировал запуск переводов в Турцию и Индию до конца 2023 г. Сейчас клиентам банка доступны переводы в 11 стран. К концу года ВТБ планирует расширить географию в 2,5 раза, уточнил он.
Сейчас в России действуют ограничения на перевод средств за рубеж. В конце марта 2023 г. Центробанк продлил их до 30 сентября.
Согласно ограничительным мерам, граждане России и резиденты дружественных стран могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через системы денежных переводов нельзя перевести более $10 000 в месяц. Физлица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы.