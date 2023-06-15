«Сбер» запустил переводы в Индию

Согласно ограничительным мерам, граждане России и резиденты дружественных стран могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через системы денежных переводов нельзя перевести более $10 000 в месяц. Физлица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы.