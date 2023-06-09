«Сбер» решил улучшить условия по обмену рупий на рубли

«Сбер» решил улучшить условия по обмену рупий на рублиНо это вряд ли мотивирует компании номинировать контракты в индийской валюте
Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией, сообщил заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов на форуме «Евразия – наш дом». Если раньше комиссия за конвертацию рублей в индийские рупии была на 0,5% больше официального курса, то сейчас она аналогична курсу ЦБ, уточнил банкир.
С начала года курс индийской валюты, по данным ЦБ, вырос на 17,3% до 0,995 руб. за рупию. Курс доллара – на 16,7% до 70,34 руб.
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