«Сбер» решил улучшить условия по обмену рупий на рубли

Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией, сообщил заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов на форуме «Евразия – наш дом». Если раньше комиссия за конвертацию рублей в индийские рупии была на 0,5% больше официального курса, то сейчас она аналогична курсу ЦБ, уточнил банкир.