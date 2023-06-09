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«Сбер» решил улучшить условия по обмену рупий на рубли

Но это вряд ли мотивирует компании номинировать контракты в индийской валюте
Михаил Кузнецов
«Сбер» решил улучшить условия по обмену рупий на рубли, но это вряд ли мотивирует компании номинировать контракты в индийской валюте / INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией, сообщил заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов на форуме «Евразия – наш дом». Если раньше комиссия за конвертацию рублей в индийские рупии была на 0,5% больше официального курса, то сейчас она аналогична курсу ЦБ, уточнил банкир.

С начала года курс индийской валюты, по данным ЦБ, вырос на 17,3% до 0,995 руб. за рупию. Курс доллара – на 16,7% до 70,34 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных