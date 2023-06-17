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Финансы

Силуанов назвал доллар токсичной валютой

Ведомости

Доллар является токсичной валютой, юань становится интереснее, а в рублях появляется много новых финансовых инструментов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Доллар все-таки токсичная валюта, поэтому, безусловно, юань становится все интереснее и интереснее. У нас появляется много новых инструментов в рублях – это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы – хороший инструмент», – сказал он.

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В июне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. Рублевые сбережения – это, по ее словам, «сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы».

Минфин и Банк России ранее разработали в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. программу долгосрочных сбережений граждан. Уточнялось, что долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г. – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных