Силуанов назвал доллар токсичной валютой

В июне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. Рублевые сбережения – это, по ее словам, «сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы».