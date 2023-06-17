Силуанов назвал доллар токсичной валютой
Доллар является токсичной валютой, юань становится интереснее, а в рублях появляется много новых финансовых инструментов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Доллар все-таки токсичная валюта, поэтому, безусловно, юань становится все интереснее и интереснее. У нас появляется много новых инструментов в рублях – это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы – хороший инструмент», – сказал он.
В июне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. Рублевые сбережения – это, по ее словам, «сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы».
Минфин и Банк России ранее разработали в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. программу долгосрочных сбережений граждан. Уточнялось, что долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г. – «Ведомости»).