В ВТБ рассказали о мошенничестве с использованием сервисов бронирования отелей
«Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking», – сказано в сообщении банка.
В тексте сообщения также есть ссылка на Telegram-канал, с помощью которой можно связаться с «персональным менеджером» и обсудить возможное трудоустройство по оценке отелей. Однако при переходе по ссылке тема сообщения меняется – пользователю предлагают за крупное вознаграждение помочь магазинам «в продажах».
После этого мошенники отправляют пользователю ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Там пользователю необходимо заполнить свои персональные данные и после регистрации внести «определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов». В результате пользователь будет видеть, как ежедневно сумма на счету, куда он внес деньги, будет увеличиваться, однако вывести их он не сможет. Попытки связаться с «персональным менеджером» также ни к чему не приведут, предупредили в ВТБ.
В связи с этим в банке рекомендовали пользователям не реагировать на рассылки и не принимать участие в незнакомых групповых чатах. В ВТБ также напомнили, что злоумышленники, как правило, пишут с иностранных номеров, используют странные названия аккаунтов и могут писать неграмотно.
В начале июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что активность кибермошенников остается на высоком уровне, хотя доля успешных атак снижается на фоне принимаемых мер. В частности, по данным ЦБ, российские банки в I квартале 2023 г. предотвратили хищения со счетов клиентов на 712 млрд руб. При этом кибермошенники смогли похитить 4,5 млрд руб., проведя 252 100 операций без согласия клиентов. В отчете говорится, что большинство хищений были связаны с переводами с помощью онлайн-банкинга.