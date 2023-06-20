Газета
Финансы

В ВТБ рассказали о мошенничестве с использованием сервисов бронирования отелей

Ведомости

Мошенники начали использовать сервисы по бронированию отелей, чтобы получить персональные данные пользователей и доступ к их денежным средствам. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ

«Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking», – сказано в сообщении банка. 

В тексте сообщения также есть ссылка на Telegram-канал, с помощью которой можно связаться с «персональным менеджером» и обсудить возможное трудоустройство по оценке отелей. Однако при переходе по ссылке тема сообщения меняется – пользователю предлагают за крупное вознаграждение помочь магазинам «в продажах». 

После этого мошенники отправляют пользователю ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Там пользователю необходимо заполнить свои персональные данные и после регистрации внести «определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов». В результате пользователь будет видеть, как ежедневно сумма на счету, куда он внес деньги, будет увеличиваться, однако вывести их он не сможет. Попытки связаться с «персональным менеджером» также ни к чему не приведут, предупредили в ВТБ. 

В связи с этим в банке рекомендовали пользователям не реагировать на рассылки и не принимать участие в незнакомых групповых чатах. В ВТБ также напомнили, что злоумышленники, как правило, пишут с иностранных номеров, используют странные названия аккаунтов и могут писать неграмотно. 

Ранее по теме: В МВД предложили разрешить блокировать счета кибермошенников без суда

В начале июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что активность кибермошенников остается на высоком уровне, хотя доля успешных атак снижается на фоне принимаемых мер. В частности, по данным ЦБ, российские банки в I квартале 2023 г. предотвратили хищения со счетов клиентов на 712 млрд руб. При этом кибермошенники смогли похитить 4,5 млрд руб., проведя 252 100 операций без согласия клиентов. В отчете говорится, что большинство хищений были связаны с переводами с помощью онлайн-банкинга.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных