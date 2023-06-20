В ВТБ рассказали о мошенничестве с использованием сервисов бронирования отелей

После этого мошенники отправляют пользователю ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Там пользователю необходимо заполнить свои персональные данные и после регистрации внести «определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов». В результате пользователь будет видеть, как ежедневно сумма на счету, куда он внес деньги, будет увеличиваться, однако вывести их он не сможет. Попытки связаться с «персональным менеджером» также ни к чему не приведут, предупредили в ВТБ.