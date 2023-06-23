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Финансы

Росфинмониторинг прокомментировал решение FATF по членству России

Ведомости

Антиотмывочная система России продолжает свою эффективную работу. Об этом заявили в Росфинмониторинге после окончания пленарной недели FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

В ведомстве уточнили, что статус России в организации остался неизменным. «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами», – подчеркнули в Росфинмониторинге.

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23 июня FATF не стала включать Россию в черный или серый списки, однако организация заявила о продолжении приостановки членства России. При этом в серый список были добавлены Хорватия, Камерун и Вьетнам. Внести Россию в штрафные списки призывал Киев. Украина при этом не является членом FATF, страна находилась в черном списке до 2004 г., Россия – до 2001 г.

FATF приостановила членство России в организации в феврале 2023 г., объяснив это тем, что действия страны якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению». В Росфинмониторинге тогда назвали такое решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Эту позицию ведомство подтвердило и сегодня, 23 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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