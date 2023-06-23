Росфинмониторинг прокомментировал решение FATF по членству России

FATF приостановила членство России в организации в феврале 2023 г., объяснив это тем, что действия страны якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению». В Росфинмониторинге тогда назвали такое решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Эту позицию ведомство подтвердило и сегодня, 23 июня.