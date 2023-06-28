Газета
Финансы

«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android

Ведомости

«Тинькофф» объявил о запуске сервиса мгновенной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android, к которому можно привязать любую карту «Тинькофф» платежной системы «Мир». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Возможность оплачивать покупки в магазинах, приложив смартфон к платежному терминалу, будет появляться у пользователей приложения постепенно: всем клиентам – пользователям Android функция станет доступна в течение двух недель.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Новый сервис мы запустили в партнерстве с платежной системой “Мир”, карты которой теперь доступны для бесконтактной оплаты в Tinkoff Pay. В будущем в сервис Tinkoff Pay можно будет добавлять карты любых российских банков», – заявил вице-президент «Тинькофф", руководитель управления платежей и переводов Сергей Хромов.

«Тинькофф», добавил он, уже работает над технологией оплаты с помощью Tinkoff Pay для владельцев iPhone. Банк при этом стал одним из первых, кто запустил бесконтактную оплату для смартфонов Android на основе нового технологического решения НСПК – оператора «Мира».

Ранее в декабре прошлого года «Тинькофф банк» предложил платежные стикеры Tinkoff Pay, которые позволяют оплачивать покупки с помощью телефона на любой операционной системе, не используя встроенный модуль NFC. Как писали «Ведомости» в мае, стикеры  «Тинькофф» занимают около половины рынка платежных стикеров.

Ранее по теме: Россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard

Весной 2022 г., после ухода из России Visa и Mastercard на фоне начала спецоперации России на Украине, НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками. Также были отключены сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. НСПК появилась в России в 2014 г., после введения в отношении РФ санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Эмиссия первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных