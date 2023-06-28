«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android

Весной 2022 г., после ухода из России Visa и Mastercard на фоне начала спецоперации России на Украине, НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками. Также были отключены сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. НСПК появилась в России в 2014 г., после введения в отношении РФ санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Эмиссия первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.