«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android
«Тинькофф» объявил о запуске сервиса мгновенной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android, к которому можно привязать любую карту «Тинькофф» платежной системы «Мир». Об этом сообщила пресс-служба банка.
Возможность оплачивать покупки в магазинах, приложив смартфон к платежному терминалу, будет появляться у пользователей приложения постепенно: всем клиентам – пользователям Android функция станет доступна в течение двух недель.
«Новый сервис мы запустили в партнерстве с платежной системой “Мир”, карты которой теперь доступны для бесконтактной оплаты в Tinkoff Pay. В будущем в сервис Tinkoff Pay можно будет добавлять карты любых российских банков», – заявил вице-президент «Тинькофф", руководитель управления платежей и переводов Сергей Хромов.
«Тинькофф», добавил он, уже работает над технологией оплаты с помощью Tinkoff Pay для владельцев iPhone. Банк при этом стал одним из первых, кто запустил бесконтактную оплату для смартфонов Android на основе нового технологического решения НСПК – оператора «Мира».
Ранее в декабре прошлого года «Тинькофф банк» предложил платежные стикеры Tinkoff Pay, которые позволяют оплачивать покупки с помощью телефона на любой операционной системе, не используя встроенный модуль NFC. Как писали «Ведомости» в мае, стикеры «Тинькофф» занимают около половины рынка платежных стикеров.
Весной 2022 г., после ухода из России Visa и Mastercard на фоне начала спецоперации России на Украине, НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками. Также были отключены сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. НСПК появилась в России в 2014 г., после введения в отношении РФ санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Эмиссия первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.