Россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard

Большинство российских граждан не ощутили значимых перемен после ухода платежных систем Visa и Mastercard, а также отключения сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Об этом говорится в исследовании мнений клиентов банков аудиторско-консалтинговой компании Б1 (бывшая EY). Опрос проводился в августе – октябре 2022 г., в нем приняли участие 1007 активных пользователей интернета и 33 представителя предпринимательского сообщества. Большинство опрошенных – жители крупных городов, лишь 9% живут в населенных пунктах с численностью менее 10 000 человек.