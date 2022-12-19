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Россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard

Карты китайской платежной системы UnionPay завели себе лишь 2%
Наталья Заруцкая
Бесконтактной оплатой активно пользуется население молодого возраста, а люди старшего поколения предпочитают платить картой или наличными / Максим Стулов / Ведомости

Большинство российских граждан не ощутили значимых перемен после ухода платежных систем Visa и Mastercard, а также отключения сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Об этом говорится в исследовании мнений клиентов банков аудиторско-консалтинговой компании Б1 (бывшая EY). Опрос проводился в августе – октябре 2022 г., в нем приняли участие 1007 активных пользователей интернета и 33 представителя предпринимательского сообщества. Большинство опрошенных – жители крупных городов, лишь 9% живут в населенных пунктах с численностью менее 10 000 человек.

Исследование показало, что 61% россиян не заметили серьезных изменений в оплате гаджетами. Только 17% опрошенных полностью перестали пользоваться таким способом оплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных