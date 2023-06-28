Акционеры UC Rusal решили не выплачивать дивиденды

Дивидендная политика UC Rusal предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA, включающей дивиденды от «Норникеля» (UC Rusal владеет в этой компании долей в 26,39%). В 2022 г. выручка по МСФО UC Rusal увеличилась на 16,5% до $13,97 млрд. Чистая прибыль компании упала на 44% до $1,79 млрд, скорректированная EBITDA сократилась на 30% до $2,03 млрд. Также компания значительно нарастила чистый долг, который увеличился за год на 32% до $6,26 млрд. Крупнейшие акционеры UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской En+ Group (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров (25,52%).