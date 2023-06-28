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Финансы

Акционеры UC Rusal решили не выплачивать дивиденды

Ведомости

Акционеры российской алюминиевой компании UC Rusal проголосовали за невыплату дивидендов по итогам 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании на Гонконгской фондовой бирже.

Решение не выплачивать дивиденды поддержали 62,87% акционеров. Против выступили 32,63%.

По итогам первого полугодия 2022 г. UC Rusal уже выплатила промежуточные дивиденды из расчета $0,02 на акцию, в сумме акционеры получили $302 млн. До этого с 2017 г. UC Rusal дивиденды не выплачивала.

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В начале июня совет директоров компании рекомендовал акционерам голосовать против выплаты финальных дивидендов за 2022 г. «В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока», – рассказывал тогда «Ведомостям» представитель UC Rusal. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов, добавил он.

Дивидендная политика UC Rusal предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA, включающей дивиденды от «Норникеля» (UC Rusal владеет в этой компании долей в 26,39%). В 2022 г. выручка по МСФО UC Rusal увеличилась на 16,5% до $13,97 млрд. Чистая прибыль компании упала на 44% до $1,79 млрд, скорректированная EBITDA сократилась на 30% до $2,03 млрд. Также компания значительно нарастила чистый долг, который увеличился за год на 32% до $6,26 млрд. Крупнейшие акционеры UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской En+ Group (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров (25,52%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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