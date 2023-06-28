Акционеры UC Rusal решили не выплачивать дивиденды
Решение не выплачивать дивиденды поддержали 62,87% акционеров. Против выступили 32,63%.
По итогам первого полугодия 2022 г. UC Rusal уже выплатила промежуточные дивиденды из расчета $0,02 на акцию, в сумме акционеры получили $302 млн. До этого с 2017 г. UC Rusal дивиденды не выплачивала.
В начале июня совет директоров компании рекомендовал акционерам голосовать против выплаты финальных дивидендов за 2022 г. «В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока», – рассказывал тогда «Ведомостям» представитель UC Rusal. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов, добавил он.
Дивидендная политика UC Rusal предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA, включающей дивиденды от «Норникеля» (UC Rusal владеет в этой компании долей в 26,39%). В 2022 г. выручка по МСФО UC Rusal увеличилась на 16,5% до $13,97 млрд. Чистая прибыль компании упала на 44% до $1,79 млрд, скорректированная EBITDA сократилась на 30% до $2,03 млрд. Также компания значительно нарастила чистый долг, который увеличился за год на 32% до $6,26 млрд. Крупнейшие акционеры UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской En+ Group (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров (25,52%).