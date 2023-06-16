UC Rusal вложит 400 млрд руб. в создание глиноземного завода в Ленобласти

UC Rusal вложит 400 млрд руб. в создание глиноземного завода в ЛенобластиПроект позволит заместить выпадающие объемы сырья из Австралии и c Украины
Единственный в России производитель первичного алюминия UC Rusal вложит около 400 млрд руб. в строительство глиноземного завода в Ломоносовском районе Ленинградской области и новый глубоководный порт в Усть-Луге для него, сообщила компания 15 июня. «Ведомости» выяснили детали проекта.
Соглашение о совместной реализации проекта подписали на полях ПМЭФ-2023 гендиректор UC Rusal Евгений Никитин и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. «Соглашение с компанией UC Rusal мы готовили почти год», – заявил на подписании Дрозденко. Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн т в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 г., строительство второй очереди такой же мощности UC Rusal планирует завершить в 2032 г. Правительство региона окажет консультационную, организационную и регуляторную поддержку реализации проекта.
По словам представителя UC Rusal, финансирование строительства завода и порта предполагается из собственных средств компании и заемного капитала. Окончательная стоимость проекта будет определена после того, как будет утверждена вся проектно-сметная документация, говорит он.
В 2022 г. выручка по МСФО UC Rusal увеличилась на 16,5% до $13,97 млрд. Но чистая прибыль компании упала на 44% до $1,79 млрд, скорректированная EBITDA сократилась на 30% до $2,03 млрд. Также компания значительно нарастила чистый долг, который увеличился за год на 32% до $6,26 млрд.
Проект предусматривает строительство глиноземного производства, глубоководного порта с соответствующей инфраструктурой, шламохранилища, энергетической инфраструктуры и вспомогательных объектов, пояснил представитель UC Rusal. Выбор места строительства обусловлен «оптимальной логистикой для морских поставок бокситов из Африки и, в частности, из обладающей крупнейшими в мире запасами бокситов Гвинеи, где UC Rusal владеет предприятиями по добыче руды», объясняет представитель компании.
Кроме того, по его словам, на выбор локации производства повлияли наличие трубопроводного газа, глубина Финского залива у побережья, развитая строительная база Санкт-Петербурга и Ленобласти и наличие трудовых ресурсов.
В регионе расположены принадлежащие UC Rusal Бокситогорский и Пикалевский глиноземные заводы, а также Всероссийский алюминиево-магниевый институт – специалисты этих предприятий могут быть привлечены к реализации нового инвестиционного проекта, добавляет представитель компании.
Текущие мощности UC Rusal по производству глинозема составляют 10,75 млн т в год, годовая потребность в глиноземе алюминиевых заводов компании в России – 8 млн т. За счет строительства нового завода компания рассчитывает обеспечить до 60% своей потребности в глиноземе в России, сейчас этот показатель составляет 38%, а недостающий глинозем импортируется.
Объем производства глинозема компании в 2022 г. снизился на 28% до 5,95 млн т. Как отмечалось в отчете компании за прошлый год, причиной стала остановка производства на Николаевском глиноземном заводе на Украине (в начале марта 2022 г. – «Ведомости») после введения военного положения на территории страны, а также объявление санкций в отношении России со стороны правительства Австралии, Эти санкции сделали невозможными поставки глинозема с совместного предприятия Queensland Alumina Ltd (QAL) на российские заводы UC Rusal.
Австралия в марте 2022 г. ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и бокситов. UC Rusal принадлежит 20% QAL, остальную часть предприятия контролирует Rio Tinto. В апреле 2022 г. Rio Tinto объявила, что из-за санкций против России в ней перешел полный контроль над QAL. UC Rusal подала иск к Rio Tinto в Федеральный суд Австралии в июне того же года, обвинив горнодобывающий концерн в «нарушении обязательств». По оценке российской компании, введенные Австралией санкции являются недостаточным основанием для «присвоения полного контроля над производством».
Где UC Rusal добывает сырье и производит алюминий
Компания производит глинозем из бокситов на семи предприятиях: Пикалевском и Бокситогорском глиноземных заводах в Ленинградской области, Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае, Уральском алюминиевом заводе в Свердловской области, а также на боксито-глиноземном комплексе Friguia в Гвинее, на предприятиях Aughinish Alumina (Ирландия), Eurallumina (Италия), Windalco (Ямайка). До 2022 г. производство также шло на Николаевском глиноземном заводе на Украине и на Queensland Alumina Ltd в Австралии.
Потребности глиноземных заводов UC Rusal в руде более чем на 85% обеспечиваются поставками с боксито- и нефелинодобывающих предприятий группы. Это Североуральский бокситовый рудник (Свердловская обл.), компания «Боксит Тимана» в Республике Коми, Компания бокситов Киндии и месторождение Диан-Диан в Гвинее, Компания бокситов Гайаны.
Среди алюминиевых активов UC Rusal 11 заводов в России, а также завод ALSCON в Нигерии, Kubal в Швеции и Aluminium Rheinfelden Alloys, Semis в Германии.
С учетом остановки производства глинозема на Николаевском заводе и запрета правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд обеспеченность UC Rusal собственным глиноземом составила 75% от общих потребностей группы, говорилось в годовом отчете. UC Rusal отмечала там же, что одной из стратегических задач компании является разработка и реализация новых проектов по производству глинозема.
По мнению старшего аналитика инвестбанка «Синара» Дмитрия Смолина, строительство нового глиноземного завода является ответом UC Rusal на западные санкции и невозможность поставлять глинозем в Россию с активов в Австралии и на Украине. Ведущий аналитик «Велес капитала» Василий Данилов соглашается, что это стало главным мотивом UC Rusal. К тому же глиноземные активы в недружественных юрисдикциях находятся в зоне потенциального риска, отмечает он.
По словам Смолина, оборудование для нового завода, скорее всего, будет поставлено из Китая. Проблем с проектированием возникнуть не должно, так как у UC Rusal есть большой опыт в производстве глинозема, есть собственная технологическая база, рассуждает эксперт.
По его подсчетам, уже первая очередь глиноземного завода сможет закрыть до 100% потребностей UC Rusal. По данным на 2021 г., производство глинозема на австралийском заводе компании составило 741 000 т, на украинском – 1,77 млн т, напоминает Данилов. Таким образом, одна только первая очередь завода в Усть-Луге почти полностью – на 96% – заместит эти два актива, считает он.
Вторая очередь уже будет предназначена для новых проектов, включая Тайшетский алюминиевый завод, предполагает Смолин. Пока же глиноземный завод не будет введен в строй, UC Rusal продолжит закупать недостающий глинозем преимущественно в Китае, заключает эксперт.