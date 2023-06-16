UC Rusal вложит 400 млрд руб. в создание глиноземного завода в Ленобласти

Где UC Rusal добывает сырье и производит алюминий

Компания производит глинозем из бокситов на семи предприятиях: Пикалевском и Бокситогорском глиноземных заводах в Ленинградской области, Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае, Уральском алюминиевом заводе в Свердловской области, а также на боксито-глиноземном комплексе Friguia в Гвинее, на предприятиях Aughinish Alumina (Ирландия), Eurallumina (Италия), Windalco (Ямайка). До 2022 г. производство также шло на Николаевском глиноземном заводе на Украине и на Queensland Alumina Ltd в Австралии.

Потребности глиноземных заводов UC Rusal в руде более чем на 85% обеспечиваются поставками с боксито- и нефелинодобывающих предприятий группы. Это Североуральский бокситовый рудник (Свердловская обл.), компания «Боксит Тимана» в Республике Коми, Компания бокситов Киндии и месторождение Диан-Диан в Гвинее, Компания бокситов Гайаны.

Среди алюминиевых активов UC Rusal 11 заводов в России, а также завод ALSCON в Нигерии, Kubal в Швеции и Aluminium Rheinfelden Alloys, Semis в Германии.