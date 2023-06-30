Внешний долг России с начала года снизился почти на $26 млрд
С начала 2023 г. внешний долг России сократился на $25,9 млрд, или на 6,8%, и на 1 апреля текущего года составил $354,8 млрд, сообщается на сайте Банка России.
«Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 г. на 25,9 млрд долларов США и на 1 апреля 2023 г. составил 354,8 млрд долларов США», – говорится в сообщении регулятора.
Как следует из приведенной статистики ЦБ, на 1 января 2023 г. внешний долг составил $380,626 млрд, а на 1 апреля 2023 г. – $354,751 млрд.
Зимой прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. Глава государства объяснял провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян.
9 июня этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый ЦБ на основе мониторинга предприятий, хоть и снизился в мае, остается в районе десятилетних максимумов, обратила внимание она.