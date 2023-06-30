Внешний долг России с начала года снизился почти на $26 млрд

9 июня этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый ЦБ на основе мониторинга предприятий, хоть и снизился в мае, остается в районе десятилетних максимумов, обратила внимание она.