Минфин намерен разместить в III квартале ОФЗ на 1 трлн рублей

В Минфине уточнили, что бумаги со сроком погашения до 5 лет включительно будут предложены на сумму до 50 млрд руб., со сроком 5-10 лет – до 500 млрд руб., а свыше 10 лет – до 450 млрд руб. В июле ведомство планирует провести четыре аукциона (5, 12, 19 и 26 июля), в августе – пять аукционов, а в сентябре – вновь четыре.