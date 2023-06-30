Минфин намерен разместить в III квартале ОФЗ на 1 трлн рублей
Минфин России планирует в наступающем III квартале разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме до 1 трлн руб., говорится в сообщении ведомства.
«Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2023 г. – 1 000,0 млрд руб. по номинальной стоимости», – говорится в сообщении.
В Минфине уточнили, что бумаги со сроком погашения до 5 лет включительно будут предложены на сумму до 50 млрд руб., со сроком 5-10 лет – до 500 млрд руб., а свыше 10 лет – до 450 млрд руб. В июле ведомство планирует провести четыре аукциона (5, 12, 19 и 26 июля), в августе – пять аукционов, а в сентябре – вновь четыре.
На этой неделе российский рынок госдолга пережил сильнейшую с апреля просадку, писали «Ведомости». Индекс гособлигаций RGBI (отражает динамику чистых цен и не учитывает накопленный купонный доход, НКД) просел до минимальных с апреля значений, доходность составила 9,78%. ОФЗ продолжают понижательную переоценку, которая связана с двумя факторами: жесткими сигналами регулятора и тактикой Минфина по размещению госдолга без привлечения флоатеров, отмечали эксперты.
По итогам заседания 9 июня ЦБ в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Банк России допустил возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее, говорилось в сообщении регулятора. Из опроса «Ведомостей» следовало, что аналитики ожидают ужесточения монетарной политики регулятора.