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Финансы

Минфин намерен разместить в III квартале ОФЗ на 1 трлн рублей

Ведомости

Минфин России планирует в наступающем III квартале разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме до 1 трлн руб., говорится в сообщении ведомства.

«Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2023 г. – 1 000,0 млрд руб. по номинальной стоимости», – говорится в сообщении.

В Минфине уточнили, что бумаги со сроком погашения до 5 лет включительно будут предложены на сумму до 50 млрд руб., со сроком 5-10 лет – до 500 млрд руб., а свыше 10 лет – до 450 млрд руб. В июле ведомство планирует провести четыре аукциона (5, 12, 19 и 26 июля), в августе – пять аукционов, а в сентябре – вновь четыре.

Ранее по теме: Индекс ОФЗ достиг апрельских минимумов

На этой неделе российский рынок госдолга пережил сильнейшую с апреля просадку, писали «Ведомости». Индекс гособлигаций RGBI (отражает динамику чистых цен и не учитывает накопленный купонный доход, НКД) просел до минимальных с апреля значений, доходность составила 9,78%. ОФЗ продолжают понижательную переоценку, которая связана с двумя факторами: жесткими сигналами регулятора и тактикой Минфина по размещению госдолга без привлечения флоатеров, отмечали эксперты.

Ранее по теме: Банки в мае скупили больше половины всех выпусков ОФЗ

По итогам заседания 9 июня ЦБ в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Банк России допустил возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее, говорилось в сообщении регулятора. Из опроса «Ведомостей» следовало, что аналитики ожидают ужесточения монетарной политики регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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