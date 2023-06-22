Банки в мае скупили больше половины всех выпусков ОФЗ

Чистая прибыль сектора в мае составила 273 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении – 25,9%), что почти на четверть выше результата апреля (224 млрд руб.). За пять месяцев 2023 г. сектор заработал уже 1,4 трлн руб. По прогнозу ЦБ, по итогам года чистая прибыль банковского сектора может превысить 2 трлн руб.