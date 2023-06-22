Банки в мае скупили больше половины всех выпусков ОФЗ
Портфель долговых ценных бумаг российских банков вырос в мае на 139 млрд руб. (+0,7%) до 19,4 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.
Основная причина – покупка банками новых выпусков ОФЗ на сумму 170 млрд руб. Это почти 60% от всего объема майских размещений Минфина в размере 285 млрд руб., пишет ЦБ. Для сравнения: в апреле на банки пришлось 20% (44 млрд руб.) от всех новых выпусков госдолга.
Рост интереса банков к ОФЗ в мае ЦБ объясняет тем, что впервые с начала года Минфин разместил бумаги с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), или флоатеры, – два выпуска размером 118,4 млрд руб. по большей части выкупили банки. Флоатеры позволяют минимизировать процентный риск.
Помимо банков спрос на ОФЗ демонстрировали некредитные финансовые организации, которые приобрели около 34%, или 97 млрд руб., от общего объема выпуска для своих клиентов (в рамках доверительного управления).
В целом эмиссионная активность Минфина в мае незначительно выросла по сравнению с апрелем, были размещены ОФЗ на 285 млрд руб. против 196 млрд руб. месяцем ранее.
Чистая прибыль сектора в мае составила 273 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении – 25,9%), что почти на четверть выше результата апреля (224 млрд руб.). За пять месяцев 2023 г. сектор заработал уже 1,4 трлн руб. По прогнозу ЦБ, по итогам года чистая прибыль банковского сектора может превысить 2 трлн руб.
Несмотря на прибыль в размере 273 млрд руб., балансовый капитал сократился на 317 млрд руб. до 12,5 трлн руб., пишет ЦБ, «из-за выплаты крупным банком рекордных дивидендов за 2022 г. в объеме 565 млрд руб.». Такие дивиденды в мае заплатил Сбербанк.