Международные резервы России сократились на $4,5 млрд за неделю

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. 3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала о блокировке 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.