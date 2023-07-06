Международные резервы России сократились на $4,5 млрд за неделю
Объем международных резервов России на 30 июня составил $586,9 млрд, сообщается на сайте ЦБ. За неделю показатель сократился на $4,5 млрд (0,8%).
Сокращение резервов обусловлено отрицательной переоценкой и операциями, проводимыми в рамках бюджетного правила, пояснил регулятор. С начала года (с 6 января) объем резервов увеличился на $0,4 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. 3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала о блокировке 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что в союзе не нашли юридических оснований для полной конфискации замороженных активов РФ. Отмечалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.