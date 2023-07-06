Набиуллина положительно оценила идею создать расчетный хаб в обход SWIFT

«Что касается создания депозитарного хаба международного, мне кажется, это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба. Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки. Именно для развития международного рынка капитала», – сказала она.