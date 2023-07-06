Набиуллина положительно оценила идею создать расчетный хаб в обход SWIFT
Идею создания международного расчетного хаба в обход SWIFT необходимо обсуждать с рынком и партнерами, но она очень продуктивна для развития международного рынка капитала. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Ведомостей».
«Что касается создания депозитарного хаба международного, мне кажется, это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба. Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки. Именно для развития международного рынка капитала», – сказала она.
Это является только одним из условий коренной реформы мировой финансовой системы. Костин также предложил заменить прямые корреспондентские отношения, при которых расчеты строятся через центральных игроков, на горизонтальные связи между локальными банками. Помимо этого глава ВТБ предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, центром базирования которого может стать одно из государств Персидского залива «с учетом именно концентрации большого капитала в этом регионе». Наконец, еще одним условием реформы является создание новых инструментов для привлечения капитала.
После начала спецоперации на Украине ЕС отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций. В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны.
В России аналогом международной системы выступает СПФС Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран.