ЦБ обязал банки с октября использовать российские сервисы при переводах внутри РФ

После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций. В России аналогом международной системы выступает СПФС Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран.