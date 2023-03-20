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Финансы

ЦБ обязал банки с октября использовать российские сервисы при переводах внутри РФ

Ведомости

Совет директоров Банка России на прошлом заседании обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», – говорится в сообщении.

Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи, когда такая информация передается в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа, уточнил ЦБ.

Пресс-служба регулятора также пояснила, что это решение позволит обеспечить надежность и бесперебойность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.

После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций. В России аналогом международной системы выступает СПФС Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран.

С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Соответствующая статья была утверждена в законе «Об информации» в конце декабря 2022 г. Под запрет попали Telegram, WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Skype, Shapchat, Wechat и Threema. Как писали ранее «Ведомости», Роскомнадзор обсуждает с депутатами Госдумы меры ответственности за использование иностранных мессенджеров банками и организациями, оказывающими госуслуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных