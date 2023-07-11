Костин заявил о разрушении системы мировой торговли из-за санкций против России

В апреле «Ведомости» писали, что в 2022 г. чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам банк получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. Основными причинами убытков группы стали, в частности, убытки от выбытия «дочек» из-за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc., расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами и др.