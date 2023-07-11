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Финансы

Костин заявил о разрушении системы мировой торговли из-за санкций против России

Ведомости

Введенные Западом санкции против России привели к разрушению системы мировой торговли и росту инфляции, заявил предправления ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Костин в ходе встречи обратил внимание на банковский кризис в США, ставший крупнейшим с 2008 г., который уже, по его оценке, распространяется на Европу.

«Поэтому те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем», – рассказал он.

Путин в свою очередь счел своевременным повышение уровня финансовой независимости России.

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Российский банковский сектор чувствует себя надежно, хотя и были потери из-за отобранных в западных странах активов банков, добавил Костин. Чистая прибыль ВТБ за первые шесть месяцев 2023 г. составила 289 млрд руб., следует из материалов ВТБ к встрече Костина с Путиным, передает ТАСС. По итогам всего года группа ожидает прибыли в 400 млрд руб.

В апреле «Ведомости» писали, что в 2022 г. чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам банк получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. Основными причинами убытков группы стали, в частности, убытки от выбытия «дочек» из-за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc., расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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