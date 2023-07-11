Костин заявил о разрушении системы мировой торговли из-за санкций против России
Костин в ходе встречи обратил внимание на банковский кризис в США, ставший крупнейшим с 2008 г., который уже, по его оценке, распространяется на Европу.
«Поэтому те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем», – рассказал он.
Путин в свою очередь счел своевременным повышение уровня финансовой независимости России.
Российский банковский сектор чувствует себя надежно, хотя и были потери из-за отобранных в западных странах активов банков, добавил Костин. Чистая прибыль ВТБ за первые шесть месяцев 2023 г. составила 289 млрд руб., следует из материалов ВТБ к встрече Костина с Путиным, передает ТАСС. По итогам всего года группа ожидает прибыли в 400 млрд руб.
В апреле «Ведомости» писали, что в 2022 г. чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам банк получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. Основными причинами убытков группы стали, в частности, убытки от выбытия «дочек» из-за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc., расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами и др.