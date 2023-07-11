Газета
Экономика

Путин: повышение финансовой независимости России произошло вовремя

Ведомости

Повышение уровня финансовой независимости России произошло вовремя, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В ответ на это Костин заявил, что сейчас «надо учиться работать по-новому», а также отметил, что перестроить финансовую систему «в значительной степени» возможно за несколько лет.

На встрече с главой государства он также рассказал, что ВТБ активно занимается созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. По словам Костина, у банка есть экспертиза и инфраструктура, так как он присутствует в крупнейших азиатских странах, в частности в Китае, Индии и в странах СНГ.

ВТБ из-за санкций получил рекордный убыток

Бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам

Костин добавил, что кредитная организация «выработала определенный иммунитет» после введения санкций против нее. «Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 г., и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые», – уточнил руководитель ВТБ.

6 июля управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на Финансовом конгрессе ЦБ заявил, что санкции оказались для банковского сектора не такой большой системной проблемой. По его словам, «системно» санкции принесли меньше «разрушения», чем пандемия COVID-19 или запуск Банком России «Системы быстрых платежей» (СБП).

В апреле «Ведомости» писали, что в 2022 г. чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам банк получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. Основными причинами убытков группы стали, в частности, убытки от выбытия «дочек» из-за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc., расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных