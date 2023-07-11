Путин: повышение финансовой независимости России произошло вовремя

На встрече с главой государства он также рассказал, что ВТБ активно занимается созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. По словам Костина, у банка есть экспертиза и инфраструктура, так как он присутствует в крупнейших азиатских странах, в частности в Китае, Индии и в странах СНГ.