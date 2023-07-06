Набиуллина: рисков финансовой стабильности нет

«Мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться в рынок своими интервенциями, только когда видим риски финансовой стабильности. А что значит риски? Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. <…> Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет. Курс формируется под влиянием прежде всего торгового баланса», – отметила она.