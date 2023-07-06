Набиуллина: рисков финансовой стабильности нет
Банк России готов вмешаться в валютный рынок своими интервенциями при наличии рисков финансовой стабильности, но на сегодняшний день таких рисков нет. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса.
Она уточнила, что ЦБ не таргетирует курс рубля и для регулятора любой курс приемлем.
«Мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться в рынок своими интервенциями, только когда видим риски финансовой стабильности. А что значит риски? Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. <…> Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет. Курс формируется под влиянием прежде всего торгового баланса», – отметила она.
Если сравнить январь-май этого года с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт упал, по предварительным данным, на 40%, а импорт вырос на 15%. «Есть экономически объективные факторы. Здесь курс формируется под их влиянием», – заявила Набиуллина.
Председатель ЦБ подчеркнула, что регулятор учитывает это в денежно-кредитной политике для того, чтобы обеспечить инфляцию на целевых уровнях. «И устойчивость рубля, это прежде всего покупательная способность рубля, определяется уровнем инфляции», – сказала она.
Набиуллина призвала обращать внимание на долгосрочные тренды, признав, что в условиях шоковых ситуаций у бизнеса сокращается горизонт планирования. По ее словам, ЦБ старается делать все, чтобы расширить этот горизонт.
Основными задачами регулятора Набиуллина назвала сохранение открытости экономики и развитие международного рынка капитала, удержание технологического развития на высоком уровне, а также сохранение опоры на частный бизнес. «Если не будет рынка частного капитала, то альтернатива этому только огосударствление для решения задач структурной трансформации. Развитие рынка частного капитала – это ключевая задача для ЦБ сейчас», – заявила она.
30 июня зампред регулятора Алексей Заботкин уже заявлял, что ЦБ не видит сейчас рисков для финансовой стабильности, но Банк России учтет динамику курса на следующем заседании по ключевой ставке, которое запланировано на 21 июля. 9 июня совет директоров ЦБ шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. Утром 6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г.