Набиуллина призвала не строить теории заговора из-за ослабления рубля

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», – сказала она.