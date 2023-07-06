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Финансы

Набиуллина призвала не строить теории заговора из-за ослабления рубля

Ведомости

При ослаблении курса рубля нужно смотреть на динамику внешней торговли, а не строить теории заговора. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Центробанка. Трансляция идет в сообществе регулятора во «ВКонтакте».

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», – сказала она.

Набиуллина напомнила об укреплении курсов в прошлом году, что, по ее словам, многие восприняли как «победу над обстоятельствами». Глава ЦБ признала, что прежде всего это стало следствием резкого роста экспорта и снижения импорта.

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Нынешняя динамика рубля тоже связана с внешней торговлей, продолжила Набиуллина. «Если сравнить положительный текущий счет в I квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз», – пояснила она.

ЦБ будет учитывать риски и динамику курса, которая сейчас несет проинфляционные риски, при принятии решения по ключевой ставке. 9 июня совет директоров ЦБ шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г. Затем валюты продолжили рост. По состоянию на 10:51 курс доллара составлял 93,53 руб., а курс евро – 101,65 руб. Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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