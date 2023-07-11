Дума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год

В соответствии с документом доходы бюджета по итогам 2022 г. составили 27,8 трлн руб. (перевыполнение по сравнению с прогнозируемым объемом составило 2,8 трлн руб., или 11,2%). Это на 2,5 трлн больше по сравнению с 2021 г. Объем расходов составил 31,1 трлн руб. (97,5% от последней версии сводной бюджетной росписи, +26% по сравнению с 2021 г.) В результате дефицит в 2022 г. достиг 3,3 трлн руб. В 2021 г. бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд руб. (доходы составляли 25,3 трлн руб., расходы – 24,8 трлн). Неисполнение бюджета Счетная пала ранее оценила в 800 млрд руб.