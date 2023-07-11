Дума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год
Депутаты Госдумы 11 июля приняли закон об исполнении федерального бюджета России в 2022 г.
В соответствии с документом доходы бюджета по итогам 2022 г. составили 27,8 трлн руб. (перевыполнение по сравнению с прогнозируемым объемом составило 2,8 трлн руб., или 11,2%). Это на 2,5 трлн больше по сравнению с 2021 г. Объем расходов составил 31,1 трлн руб. (97,5% от последней версии сводной бюджетной росписи, +26% по сравнению с 2021 г.) В результате дефицит в 2022 г. достиг 3,3 трлн руб. В 2021 г. бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд руб. (доходы составляли 25,3 трлн руб., расходы – 24,8 трлн). Неисполнение бюджета Счетная пала ранее оценила в 800 млрд руб.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения отчета заявил, что правительство и Минфин достойно справились с вызовами в прошлом году, передает пресс-служба ГД.
«Не было проблем, когда мы бы говорили о неисполнении обязательств социального характера. Заработная плата вовремя выплачивалась. И что самое главное, выполнялись поручения президента, в рамках которых социальные стандарты выросли. Выделялись пособия семьям, детям. Это очень важно в нынешней непростой ситуации», — рассказал он.
Дефицит федерального бюджета сократился за июнь с 3,411 трлн до 2,595 трлн руб., писали ранее «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Минфина. За первое полугодие доходы казны составили 12,381 трлн руб., продемонстрировав спад на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы выросли на 19% до 14,976 трлн руб.
Нефтегазовые доходы сократились на 47% за первое полугодие 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,382 трлн руб. Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли на 17,8% и составили почти 9 трлн руб. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.