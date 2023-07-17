Курс евро превысил 102 рубля
Курс евро превысил 102 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 09:20 мск европейская валюта торговалась на уровне 102 руб (+0,79%).
В то же время доллар начал постепенно расти на открытии торгов. По состоянию на 07:15 мск доллар торговался на уровне 90,427 руб., к 08:02 он достиг 90,74 руб., после чего начал снижаться. К 09:17 он достиг пика в 90,84 руб.
Курс российской валюты начал ослабевать 26 июня. Доллар США поднимался выше 87 руб., а евро – выше 95 руб. 6 июля доллар превысил 92 руб. Тогда же евро обновил максимум с 28 марта 2022 г. и превысил 100 руб.