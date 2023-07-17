Курс евро превысил 102 рубля

В то же время доллар начал постепенно расти на открытии торгов. По состоянию на 07:15 мск доллар торговался на уровне 90,427 руб., к 08:02 он достиг 90,74 руб., после чего начал снижаться. К 09:17 он достиг пика в 90,84 руб.