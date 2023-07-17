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Курс евро превысил 102 рубля

Ведомости

Курс евро превысил 102 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 09:20 мск европейская валюта торговалась на уровне 102 руб (+0,79%).

В то же время доллар начал постепенно расти на открытии торгов. По состоянию на 07:15 мск доллар торговался на уровне 90,427 руб., к 08:02 он достиг 90,74 руб., после чего начал снижаться. К 09:17 он достиг пика в 90,84 руб.

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Курс российской валюты начал ослабевать 26 июня. Доллар США поднимался выше 87 руб., а евро – выше 95 руб. 6 июля доллар превысил 92 руб. Тогда же евро обновил максимум с 28 марта 2022 г. и превысил 100 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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