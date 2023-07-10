В Кремле не увидели угрозы в ослаблении рубля

6 июля «Коммерсантъ» писал, что производители бытовой техники и электроники второй раз с начала года подняли цены на свои товары. Уточнялось, что это также происходит на фоне ослабления рубля. Ритейлеры сообщили газете, что закупочная стоимость продукции увеличится на 10–15% на некоторые бренды, – в их числе Archelik (Beko, Grundig, Indesit), группы «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta) и др.