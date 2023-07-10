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Экономика

В Кремле не увидели угрозы в ослаблении рубля

Ведомости

Кремль не видит угрозы финансовой стабильности России из-за ослабления курса рубля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, мы уже говорили на прошлой неделе – ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты – такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности», – сказал пресс-секретарь.

Курс российской валюты начал ослабевать 26 июня. Доллар США поднимался выше 87 руб., а евро – выше 95 руб. 6 июля американская валюта стоила выше 92 руб., а европейская превысила 100 руб. В полдень 10 июля доллар торговался на уровне 91,7 руб., евро – 100,63 руб.

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Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ранее заявил, что у ведомства и у производителей автомобилей есть договоренности о недопущении необоснованного повышения цен. При этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сегодня рассказал, что ослабление курса рубля может отразиться на стоимость автомобилей концерна.

6 июля «Коммерсантъ» писал, что производители бытовой техники и электроники второй раз с начала года подняли цены на свои товары. Уточнялось, что это также происходит на фоне ослабления рубля. Ритейлеры сообщили газете, что закупочная стоимость продукции увеличится на 10–15% на некоторые бренды, – в их числе Archelik (Beko, Grundig, Indesit), группы «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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