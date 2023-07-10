В «АвтоВАЗе» рассказали о влиянии курса рубля на стоимость автомобилей
Ослабление курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость машин Lada уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах выставки «Иннопром».
«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. <...> В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», – сказал он (цит. по «РИА Новости»), отметив, что для каждой модели влияние будет свое.
По словам Соколова, этого влияния невозможно избежать, поскольку субкомпоненты, материалы и сырье поставщики «во многом получают из-за рубежа». При этом он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» будет стараться «минимизировать этот процесс».
Ослабление курса рубля началось с 26 июня. Тогда доллар поднимался выше 87 руб., евро – выше 95 руб., а уже 6 июля доллар превысил 92 руб., в то время как евро достиг 100 руб. По данным Мосбиржи на 12:11 мск 10 июля, доллар торговался на уровне 91,7 руб. (+0,5%), евро – 100,63 руб. (+0,28%).
Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу» сообщил, что у ведомства и у производителей автомобилей есть договоренности о недопущении необоснованного повышения цен. «Будем обращать внимание на их соблюдение», – отметил он.
В начале июля «Ведомости» писали, что новые легковые автомобили летом – осенью 2023 г. могут подорожать в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.