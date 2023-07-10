В «АвтоВАЗе» рассказали о влиянии курса рубля на стоимость автомобилей

«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. <...> В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», – сказал он (цит. по «РИА Новости»), отметив, что для каждой модели влияние будет свое.