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Авто

В «АвтоВАЗе» рассказали о влиянии курса рубля на стоимость автомобилей

Ведомости

Ослабление курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость машин Lada уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах выставки «Иннопром».

«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. <...> В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», – сказал он (цит. по «РИА Новости»), отметив, что для каждой модели влияние будет свое.

По словам Соколова, этого влияния невозможно избежать, поскольку субкомпоненты, материалы и сырье поставщики «во многом получают из-за рубежа». При этом он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» будет стараться «минимизировать этот процесс».

Ослабление курса рубля началось с 26 июня. Тогда доллар поднимался выше 87 руб., евро – выше 95 руб., а уже 6 июля доллар превысил 92 руб., в то время как евро достиг 100 руб. По данным Мосбиржи на 12:11 мск 10 июля, доллар торговался на уровне 91,7 руб. (+0,5%), евро – 100,63 руб. (+0,28%). 

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Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу» сообщил, что у ведомства и у производителей автомобилей есть договоренности о недопущении необоснованного повышения цен. «Будем обращать внимание на их соблюдение», – отметил он. 

В начале июля «Ведомости» писали, что новые легковые автомобили летом – осенью 2023 г. могут подорожать в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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