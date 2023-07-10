В Минпромторге рассказали о договоренности удерживать цены на российские авто
У Минпромторга и производителей автомобилей есть договоренности, согласно которым необоснованное повышение цен на машины недопустимо. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».
«Вместе с этим у нас есть четкие договоренности с нашими автомобилестроителями – о недопустимости необоснованного завышения цен. Будем обращать внимание на их соблюдение», – сказал он.
По словам Мантурова, Минпромторг также будет «тщательно оценивать» уровень локализации предприятий, наращивание объемов производства и освоение новых технологий при распределении госсубсидий. Он также отметил, что иностранные производители, которые локализовали производство автомобилей в России, получат конкурентное преимущество перед теми, кто ввез машины из-за рубежа.
В начале июля «Ведомости» писали, что новые легковые автомобили летом – осенью 2023 г. могут подорожать в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.