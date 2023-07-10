Газета
Экономика

В Минпромторге рассказали о договоренности удерживать цены на российские авто

Ведомости

У Минпромторга и производителей автомобилей есть договоренности, согласно которым необоснованное повышение цен на машины недопустимо. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

«Вместе с этим у нас есть четкие договоренности с нашими автомобилестроителями – о недопустимости необоснованного завышения цен. Будем обращать внимание на их соблюдение», – сказал он. 

По словам Мантурова, Минпромторг также будет «тщательно оценивать» уровень локализации предприятий, наращивание объемов производства и освоение новых технологий при распределении госсубсидий. Он также отметил, что иностранные производители, которые локализовали производство автомобилей в России, получат конкурентное преимущество перед теми, кто ввез машины из-за рубежа.

В начале июля «Ведомости» писали, что новые легковые автомобили летом – осенью 2023 г. могут подорожать в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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