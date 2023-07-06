«Коммерсантъ» сообщил о подорожании бытовой техники из-за ослабления рубля

В середине апреля газета писала о повышении цен на крупную бытовую технику в России. Тогда сообщалось об увеличении на 8–10%, также на фоне ослабления курса рубля. Отмечалось, что рост цен был зафиксирован на товары, которые ввозятся в страну не только по параллельному импорту, но и напрямую от производителя. В частности, китайские Hisense и Midea предупредили ритейлеров о росте цен на технику на 4–8%.