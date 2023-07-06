«Коммерсантъ» сообщил о подорожании бытовой техники из-за ослабления рубля
Производители бытовой техники и электроники второй раз с начала года подняли цены на свои товары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний дистрибуторам. Уточняется, что это происходит на фоне ослабления рубля.
По данным газеты, ритейлеры заявляют о повышении закупочной стоимости продукции на 10–15% на некоторые бренды, в частности Archelik (Beko, Grundig, Indesit), группы «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta) и др. Кроме того, увеличение стоимости рассматривают в Schaub Lorenz. В компании отметили, что необходимо «точно просчитать рост курса валют и определить, на сколько именно будет подниматься цена».
Рубль начал дешеветь с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб. К концу недели доллар достиг 89 руб., евро – 97 руб. Уже сегодня доллар превысил 92 руб., а евро достиг отметки в 100 руб.
В середине апреля газета писала о повышении цен на крупную бытовую технику в России. Тогда сообщалось об увеличении на 8–10%, также на фоне ослабления курса рубля. Отмечалось, что рост цен был зафиксирован на товары, которые ввозятся в страну не только по параллельному импорту, но и напрямую от производителя. В частности, китайские Hisense и Midea предупредили ритейлеров о росте цен на технику на 4–8%.