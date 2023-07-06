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Бизнес

«Коммерсантъ» сообщил о подорожании бытовой техники из-за ослабления рубля

Ведомости

Производители бытовой техники и электроники второй раз с начала года подняли цены на свои товары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний дистрибуторам. Уточняется, что это происходит на фоне ослабления рубля.

По данным газеты, ритейлеры заявляют о повышении закупочной стоимости продукции на 10–15% на некоторые бренды, в частности Archelik (Beko, Grundig, Indesit), группы «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta) и др. Кроме того, увеличение стоимости рассматривают в Schaub Lorenz. В компании отметили, что необходимо «точно просчитать рост курса валют и определить, на сколько именно будет подниматься цена».

Рубль начал дешеветь с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб. К концу недели доллар достиг 89 руб., евро – 97 руб. Уже сегодня доллар превысил 92 руб., а евро достиг отметки в 100 руб.

Ранее по теме: Курс доллара превысил 92 рубля, евро – 100

В середине апреля газета писала о повышении цен на крупную бытовую технику в России. Тогда сообщалось об увеличении на 8–10%, также на фоне ослабления курса рубля. Отмечалось, что рост цен был зафиксирован на товары, которые ввозятся в страну не только по параллельному импорту, но и напрямую от производителя. В частности, китайские Hisense и Midea предупредили ритейлеров о росте цен на технику на 4–8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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