В России могут усилить банковский контроль за операциями с драгметаллами
Росфинмониторинг и Минфин готовят законопроект, который обяжет банки контролировать все операции с драгоценными металлами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу.
В аппарате правительства газете уточнили, что проект поправок готовится к внесению в кабмин.
В материалах к правительственному часу сказано, что операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями чаще всего используются в схемах отмывания денег. Согласно нынешнему законодательству, кредитные организации не должны проверять все такие операции – они сообщают в Росфинмониторинг о сделках, по которым есть подозрения.
Разрабатываемый Минфином и Росфинмониторингом законопроект может сократить теневой оборот в отрасли, считают авторы поправок. Представители опрошенных газетой банков отметили, что на реализацию инициативы необходимы будут дополнительные затраты, также кредитным организациям придется перестроить процессы. Эксперты же полагают, что с учетом роста интереса россиян к драгметаллам законопроект выглядит логично.
В марте Минфин сообщал, что в 2022 г. россияне купили более 75 т инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше показателя за 2021 г. Весной 2022 г. президент РФ Владимир Путин отменил НДС в размере 20% на покупку золотых слитков физлицами. Также банкам разрешили продавать инвестиционное золото за наличную иностранную валюту.