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Финансы

В России могут усилить банковский контроль за операциями с драгметаллами

Ведомости

Росфинмониторинг и Минфин готовят законопроект, который обяжет банки контролировать все операции с драгоценными металлами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу.

В аппарате правительства газете уточнили, что проект поправок готовится к внесению в кабмин.  

В материалах к правительственному часу сказано, что операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями чаще всего используются в схемах отмывания денег. Согласно нынешнему законодательству, кредитные организации не должны проверять все такие операции – они сообщают в Росфинмониторинг о сделках, по которым есть подозрения.

Разрабатываемый Минфином и Росфинмониторингом законопроект может сократить теневой оборот в отрасли, считают авторы поправок. Представители опрошенных газетой банков отметили, что на реализацию инициативы необходимы будут дополнительные затраты, также кредитным организациям придется перестроить процессы. Эксперты же полагают, что с учетом роста интереса россиян к драгметаллам законопроект выглядит логично.

В марте Минфин сообщал, что в 2022 г. россияне купили более 75 т инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше показателя за 2021 г. Весной 2022 г. президент РФ Владимир Путин отменил НДС в размере 20% на покупку золотых слитков физлицами. Также банкам разрешили продавать инвестиционное золото за наличную иностранную валюту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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