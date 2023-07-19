В России могут усилить банковский контроль за операциями с драгметаллами

В марте Минфин сообщал, что в 2022 г. россияне купили более 75 т инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше показателя за 2021 г. Весной 2022 г. президент РФ Владимир Путин отменил НДС в размере 20% на покупку золотых слитков физлицами. Также банкам разрешили продавать инвестиционное золото за наличную иностранную валюту.