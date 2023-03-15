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Финансы

Минфин сообщил о росте спроса на инвестиционное золото в 15 раз

Ведомости

В 2022 г. россияне купили более 75 т инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше показателя за 2021 г. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«По сведениям крупнейших российских банков, в 2022 году населению реализовано более 75 тонн золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн и серебра — более 8 тонн», — сказано в сообщении (цитата по «Прайму»). Данные о продажах серебра за 2022 г. не приводятся.

В декабре прошлого года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отмечал, что Минфин ожидает повышения спроса на инвестиционное золото в России в 8-10 раз по итогам 2022 г. В феврале этого года в Минфине сообщили РБК, что за прошедший год россияне приобрели 50 т инвестиционного золото, что в 10 раз больше, чем в 2021 г. Ожидается, что тренд на рост спроса на драгоценные металлы сохранится, добавили в ведомстве.

Весной 2022 г. президент РФ Владимир Путин отменил НДС в размере 20% на покупку золотых слитков физлицами. Также банкам разрешили продавать инвестиционное золото за наличную иностранную валюту. В июле доходы физлиц освободили от НДФЛ в случае реализации золота в слитках в 2022 и 2023 гг. Кроме того, в конце декабря Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков у аффинажных заводов и структур «Гознака».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных