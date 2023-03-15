Минфин сообщил о росте спроса на инвестиционное золото в 15 раз

В декабре прошлого года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отмечал, что Минфин ожидает повышения спроса на инвестиционное золото в России в 8-10 раз по итогам 2022 г. В феврале этого года в Минфине сообщили РБК, что за прошедший год россияне приобрели 50 т инвестиционного золото, что в 10 раз больше, чем в 2021 г. Ожидается, что тренд на рост спроса на драгоценные металлы сохранится, добавили в ведомстве.