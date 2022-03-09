Путин подписал закон об отмене НДС при инвестировании в золото

Ранее россияне должны были уплатить НДС в 20% при покупке драгоценных металлов, кроме монет, в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая система была основным препятствием для инвестирования физлиц в драгметаллы и для дедолларизации экономики.