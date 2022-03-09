Путин подписал закон об отмене НДС при инвестировании в золото
Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков, сообщил ТАСС.
Ранее россияне должны были уплатить НДС в 20% при покупке драгоценных металлов, кроме монет, в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая система была основным препятствием для инвестирования физлиц в драгметаллы и для дедолларизации экономики.
По оценкам экспертов, которые приводятся в сопроводительных материалах, потенциальный спрос россиян на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 т в год – 15% от их производства. Во многих странах, где не нужно уплачивать НДС на инвестирование в драгметаллы, зарегистрирован высокий спрос на них среди граждан.
Также документ запретил применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли – при закупке металла и при продаже ювелирных изделий. В пояснительной записке говорится, что общий объем дополнительных поступлений НДС из-за отмены такой возможности составит 20-30 млрд руб.