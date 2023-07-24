Несколько банков стран СНГ приостановили работу с системой «Юнистрим»

О недоступности переводов по системе «Юнистрим» сообщили в пресс-службе армянского банка «Инекобанк». В качестве альтернативы клиентами предложили пользоваться платежными системами Moneygram и Intel Express. Ранее об этом уже сообщили в банках «Ардшинбанк» и «Конверс банк». По информации «Интерфакса», такие уведомления также разослали банки «Армэкономбанк» и «Эвокабанк».