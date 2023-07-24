Несколько банков стран СНГ приостановили работу с системой «Юнистрим»
Несколько банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана объявили о прекращении работы с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом сообщают пресс-службы банков.
Так, на сайте киргизского «Банка Азии» 24 июля опубликовано сообщение о том, что «с 21 июля 2023 г. временно приостановлены переводы в валюте доллары США по системе денежных переводов «Юнистрим». Аналогичные сообщения были опубликованы на сайтах банков «Компаньон», Finca, «РСК Банка», «Кэпитал банка» 21 июля.
По информации «РИА Новости», обслуживание «Юнистрим» приостановили по меньшей мере три банка Узбекистана – «Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Турон-банк».
О недоступности переводов по системе «Юнистрим» сообщили в пресс-службе армянского банка «Инекобанк». В качестве альтернативы клиентами предложили пользоваться платежными системами Moneygram и Intel Express. Ранее об этом уже сообщили в банках «Ардшинбанк» и «Конверс банк». По информации «Интерфакса», такие уведомления также разослали банки «Армэкономбанк» и «Эвокабанк».
Помимо этого переводы через «Юнистрим» были приостановлены и в нескольких грузинских банках, в том числе в TBC bank, Liberty bank и Bank of Georgia.
Ранее национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» сообщил, что временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе «Юнистрим» из-за санкций США. При этом некоторые банки уведомили о продолжении работы с российской платежной системой. Например, государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк», а также казахстанский «Нурбанк».
20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».