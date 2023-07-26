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Финансы

Три банка в Грузии приостановили переводы через «Юнистрим»

Ведомости

Три грузинских банка приостановили переводы денежных средств российской платежной системой «Юнистрим», сообщил ТАСС со ссылкой на кредитные организации. Ранее минфин США внес «Юнистрим» в свой санкционный список.

Речь идет о банках «Карту», Терабанк, а также грузинском филиале казахстанского Halyk Bank. В «Карту», в частности, сообщили агентству, что переводы через «Юнистрим» приостановлены с понедельника, 24 июля, так как у российской системы «технические неполадки».

21 июля «Юнистрим» также перестала работать в банках TBC, «Либерти», Банке Грузии, Кредо банке и Базисбанке. Затем о прекращении работы с системой объявили несколько банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. По информации «РИА Новости», обслуживание «Юнистрим» приостановили по меньшей мере три банка Узбекистана – «Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Турон-банк». 

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О недоступности переводов по системе «Юнистрим» сообщили в пресс-службе армянского банка «Инекобанк». В качестве альтернативы клиентами предложили пользоваться платежными системами Moneygram и Intel Express. Ранее об этом уже сообщили в банках «Ардшинбанк» и «Конверс банк». По информации «Интерфакса», такие уведомления также разослали банки «Армэкономбанк» и «Эвокабанк».

Ранее национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» сообщил, что временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе «Юнистрим» из-за санкций США. При этом некоторые банки уведомили о продолжении работы с российской платежной системой. Например, государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк», а также казахстанский «Нурбанк».

20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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