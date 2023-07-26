Три банка в Грузии приостановили переводы через «Юнистрим»
Три грузинских банка приостановили переводы денежных средств российской платежной системой «Юнистрим», сообщил ТАСС со ссылкой на кредитные организации. Ранее минфин США внес «Юнистрим» в свой санкционный список.
Речь идет о банках «Карту», Терабанк, а также грузинском филиале казахстанского Halyk Bank. В «Карту», в частности, сообщили агентству, что переводы через «Юнистрим» приостановлены с понедельника, 24 июля, так как у российской системы «технические неполадки».
21 июля «Юнистрим» также перестала работать в банках TBC, «Либерти», Банке Грузии, Кредо банке и Базисбанке. Затем о прекращении работы с системой объявили несколько банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. По информации «РИА Новости», обслуживание «Юнистрим» приостановили по меньшей мере три банка Узбекистана – «Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Турон-банк».
О недоступности переводов по системе «Юнистрим» сообщили в пресс-службе армянского банка «Инекобанк». В качестве альтернативы клиентами предложили пользоваться платежными системами Moneygram и Intel Express. Ранее об этом уже сообщили в банках «Ардшинбанк» и «Конверс банк». По информации «Интерфакса», такие уведомления также разослали банки «Армэкономбанк» и «Эвокабанк».
Ранее национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» сообщил, что временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе «Юнистрим» из-за санкций США. При этом некоторые банки уведомили о продолжении работы с российской платежной системой. Например, государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк», а также казахстанский «Нурбанк».
20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».