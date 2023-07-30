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Кабмин не поддержал законопроект о выходе России из МВФ

Ведомости

Правительство России не поддержало предложенный КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС со ссылкой на думскую базу данных.

Фракция внесла законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента на этой неделе, 25 июля. Документ предполагает признание утратившим силу постановления Верховного Совета РФ «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития». 

КПРФ также предложила денонсировать подписанный в 1992 г. протокол о вступлении России в члены МВФ, МБРР и Международной ассоциации развития. 

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«Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например пуле условных валютных резервов стран БРИКС», – пояснили в правительстве.

По мнению кабмина, эти структуры остаются для России крупнейшими экспертными площадками и позволяют ей представлять свою позицию. 

КПРФ вносила законопроект о выходе России из МВФ и в декабре 2022 г. Тогда авторы инициативы заявили, что РФ «нет смысла продолжать участвовать в данной организации». По мнению депутатов, пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против нее санкций, которые «явно противоречат основным целям и принципам фонда».

Глава минфина США Джанет Йеллен вскоре после начала спецоперации на Украине говорила, что исключение России из МВФ, учитывая правила, невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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