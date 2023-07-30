Кабмин не поддержал законопроект о выходе России из МВФ

КПРФ вносила законопроект о выходе России из МВФ и в декабре 2022 г. Тогда авторы инициативы заявили, что РФ «нет смысла продолжать участвовать в данной организации». По мнению депутатов, пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против нее санкций, которые «явно противоречат основным целям и принципам фонда».