ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Совет директоров ЦБ одобрил логотип цифрового рубля, он представлен в кораллово-красном и белом цветах, передает пресс-служба Банка России.
«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», – сказано в сообщении.
Уточняется, что логотип будет интегрирован в мобильные приложения пользователей, через которые они смогут заводить цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублем. В ЦБ напомнили, что в августе будут запущены операции с реальными цифровыми рублями в пилотном режиме.
Предполагается, что цифровой рубль начнут вводить в широкий оборот с 1 января 2025 г. До этого времени будет действовать льготный период. В ЦБ отметили, что с начала 2025 г. для граждан переводы и платежи в цифровых рублях останутся бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты в новой форме национальной валюты составят 0,3% от платежа, но не более 1500 руб. Помимо этого, комиссия за переводы между юрлицами составит 15 руб. за операцию.
Закон о внедрении цифрового рубля был принят Госдумой 11 июля, документ закрепляет понятия платформы цифрового рубля, цифрового кошелька и т. д. 24 июля президент России Владимир Путин подписал закон об использовании цифрового рубля. Оператором нового вида валюты будет Банк России. Основные положения закона вступили в силу с 1 августа.
Согласно документу, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.