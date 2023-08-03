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ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

Ведомости

Совет директоров ЦБ одобрил логотип цифрового рубля, он представлен в кораллово-красном и белом цветах, передает пресс-служба Банка России. 

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что логотип будет интегрирован в мобильные приложения пользователей, через которые они смогут заводить цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублем. В ЦБ напомнили, что в августе будут запущены операции с реальными цифровыми рублями в пилотном режиме. 

Предполагается, что цифровой рубль начнут вводить в широкий оборот с 1 января 2025 г. До этого времени будет действовать льготный период. В ЦБ отметили, что с начала 2025 г. для граждан переводы и платежи в цифровых рублях останутся бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты в новой форме национальной валюты составят 0,3% от платежа, но не более 1500 руб. Помимо этого, комиссия за переводы между юрлицами составит 15 руб. за операцию. 

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Закон о внедрении цифрового рубля был принят Госдумой 11 июля, документ закрепляет понятия платформы цифрового рубля, цифрового кошелька и т. д. 24 июля президент России Владимир Путин подписал закон об использовании цифрового рубля. Оператором нового вида валюты будет Банк России. Основные положения закона вступили в силу с 1 августа. 

Согласно документу, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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