ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

Предполагается, что цифровой рубль начнут вводить в широкий оборот с 1 января 2025 г. До этого времени будет действовать льготный период. В ЦБ отметили, что с начала 2025 г. для граждан переводы и платежи в цифровых рублях останутся бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты в новой форме национальной валюты составят 0,3% от платежа, но не более 1500 руб. Помимо этого, комиссия за переводы между юрлицами составит 15 руб. за операцию.