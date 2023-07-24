Путин подписал закон об использовании цифрового рубля

Поправки вносятся в Гражданский кодекс. Согласно документу, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.