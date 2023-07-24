Путин подписал закон об использовании цифрового рубля
Президент России Владимир Путин подписал закон, который относит цифровые рубли к объектам гражданских прав. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки вносятся в Гражданский кодекс. Согласно документу, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.
19 июля поправки в Гражданский кодекс были приняты Советом Федерации. 13 июля их приняла Государственная дума. Основные положения закона вступают в силу с 1 августа.
11 июля Госдума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля, 19 июля – Совфед. Документ закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.
Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г., напомнили в ЦБ.
Банк России рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровым рублем можно будет пользоваться добровольно, «никто никого загонять» в него не будет.