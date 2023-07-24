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Путин подписал закон об использовании цифрового рубля

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который относит цифровые рубли к объектам гражданских прав. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс. Согласно документу, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.

19 июля поправки в Гражданский кодекс были приняты Советом Федерации. 13 июля их приняла Государственная дума. Основные положения закона вступают в силу с 1 августа.

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11 июля Госдума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля, 19 июля – Совфед. Документ закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.

Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г., напомнили в ЦБ.

Банк России рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровым рублем можно будет пользоваться добровольно, «никто никого загонять» в него не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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