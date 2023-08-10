Международные резервы России снизились за неделю на $7,4 млрд
Международные резервы России снизились за неделю с 28 июля по 4 августа на $7,4 млрд, или на 1,25%, составив $586,6 млрд, сообщается на сайте Центробанка.
Снижение обусловлено отрицательной переоценкой, а также операциями, которые проводились в рамках бюджетного правила, пояснил регулятор.
За июль международные резервы РФ увеличились на 1,3%, или на $7,5 млрд, составив на 1 августа $589,9 млрд, сообщал ранее ЦБ.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В ЕС замороженными оказались российские активы на 207 млрд евро, сообщал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.