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Финансы

Международные резервы России снизились за неделю на $7,4 млрд

Ведомости

Международные резервы России снизились за неделю с 28 июля по 4 августа на $7,4 млрд, или на 1,25%, составив $586,6 млрд, сообщается на сайте Центробанка.

Снижение обусловлено отрицательной переоценкой, а также операциями, которые проводились в рамках бюджетного правила, пояснил регулятор.

За июль международные резервы РФ увеличились на 1,3%, или на $7,5 млрд, составив на 1 августа $589,9 млрд, сообщал ранее ЦБ.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В ЕС замороженными оказались российские активы на 207 млрд евро, сообщал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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