Международные резервы России в июле выросли на $7,5 млрд
Международные резервы РФ за июль увеличились на 1,3%, или на $7,5 млрд, составив на 1 августа $589,9 млрд, следует из данных Банка России.
По состоянию на 1 июля объем золотовалютных резервов РФ составлял $582,4 млрд. С 1 января этого года резервы увеличились на $8 млрд.
Пик объема международных резервов в этом году пришелся на начало февраля – $597 млрд. К началу марта резервы сократились (до $574,2 млрд), а затем к 1 мая выросли до $595,7 млрд. За май резервы снизились до $584,1 млрд, а за июнь – до $582,4 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В ЕС замороженными оказались российские активы на 207 млрд евро, сообщал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.