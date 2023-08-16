Сбербанк предупредил о мошенничестве через фальшивые точки Wi-Fi
В Сбербанке предупредили о схеме мошенничества, которая позволяет злоумышленникам получить платежную информацию при подключении человека к фальшивой точке Wi-Fi. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале.
«Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платежные данные в собственных целях», – отмечает банк.
В Сбербанке рекомендуют обращать внимание на шифрование точки доступа – оно должно быть WPA2/WPA. В случае подключения к публичному Wi-Fi не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать. Также рекомендуется в этом случае не скачивать никаких файлов с сайтов и заходить на те ресурсы, у которых есть безопасное соединение.
В июле Сбербанк рассказывал о другой схеме мошенничества, которая связана с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку. В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником СК РФ, и говорит потенциальной жертве, что его деньги находятся в опасности, затем переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт, чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации.
С начала 2023 г. с фишингом столкнулись больше половины россиян, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании «МТС Red», которая провела опрос интернет-пользователей. Причем треть опрошенных заявили, что получают фишинговые рассылки два или более раза в месяц. Чаще всего невнимательные пользователи откликались на предложение мошенников инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью.