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Финансы

Сбербанк предупредил о мошенничестве через фальшивые точки Wi-Fi

Ведомости

В Сбербанке предупредили о схеме мошенничества, которая позволяет злоумышленникам получить платежную информацию при подключении человека к фальшивой точке Wi-Fi. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале.

«Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платежные данные в собственных целях», – отмечает банк.

В Сбербанке рекомендуют обращать внимание на шифрование точки доступа – оно должно быть WPA2/WPA. В случае подключения к публичному Wi-Fi не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать. Также рекомендуется в этом случае не скачивать никаких файлов с сайтов и заходить на те ресурсы, у которых есть безопасное соединение.

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В июле Сбербанк рассказывал о другой схеме мошенничества, которая связана с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку. В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником СК РФ, и говорит потенциальной жертве, что его деньги находятся в опасности, затем переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт, чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации.

С начала 2023 г. с фишингом столкнулись больше половины россиян, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании «МТС Red», которая провела опрос интернет-пользователей. Причем треть опрошенных заявили, что получают фишинговые рассылки два или более раза в месяц. Чаще всего невнимательные пользователи откликались на предложение мошенников инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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