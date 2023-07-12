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Финансы

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников с «проверкой» сотрудников банков

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку.

«Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы, а также ссылки на официальные сайты известных банков и портал Госуслуг», – говорится в сообщении.

В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником Следственного комитета. Заявив жертве, что его деньги находятся в опасности, он переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт «Единого государственного реестра», чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации. Для того чтобы усилить эффект, жертве предлагают ввести «идентификатор для проверки клиента», после чего та увидит поддельную информацию о попытках мошенничества с его деньгами.

После этого мошенник пытается убедить клиента банка в том, что для «отмены» взятых мошенниками кредитов нужно оформить кредиты в разных банка, а взятые деньги – перевести на некий «безопасный счет».

Ранее по теме: В России банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги

Ранее ЦБ сообщил о новой мошеннической схеме, в рамках которой мошенники приглашают россиян на «личный прием в Центробанк».Письма от мошенников, предупредили в ЦБ, начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает клиент банка. Отправителем письма в таких случаях значится домен регулятора, мошенники используют его с помощью подмены электронного адреса. После отправки «приглашения» злоумышленники связываются с жертвой и под разными предлогами пытаются узнать у нее данные банковской карты, СМС-код либо уговаривают перевести деньги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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