Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников с «проверкой» сотрудников банков

Ранее ЦБ сообщил о новой мошеннической схеме, в рамках которой мошенники приглашают россиян на «личный прием в Центробанк».Письма от мошенников, предупредили в ЦБ, начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает клиент банка. Отправителем письма в таких случаях значится домен регулятора, мошенники используют его с помощью подмены электронного адреса. После отправки «приглашения» злоумышленники связываются с жертвой и под разными предлогами пытаются узнать у нее данные банковской карты, СМС-код либо уговаривают перевести деньги.