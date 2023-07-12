Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников с «проверкой» сотрудников банков
Мошенники начали использовать новую схему с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку.
«Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы, а также ссылки на официальные сайты известных банков и портал Госуслуг», – говорится в сообщении.
В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником Следственного комитета. Заявив жертве, что его деньги находятся в опасности, он переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт «Единого государственного реестра», чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации. Для того чтобы усилить эффект, жертве предлагают ввести «идентификатор для проверки клиента», после чего та увидит поддельную информацию о попытках мошенничества с его деньгами.
После этого мошенник пытается убедить клиента банка в том, что для «отмены» взятых мошенниками кредитов нужно оформить кредиты в разных банка, а взятые деньги – перевести на некий «безопасный счет».
Ранее ЦБ сообщил о новой мошеннической схеме, в рамках которой мошенники приглашают россиян на «личный прием в Центробанк».Письма от мошенников, предупредили в ЦБ, начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает клиент банка. Отправителем письма в таких случаях значится домен регулятора, мошенники используют его с помощью подмены электронного адреса. После отправки «приглашения» злоумышленники связываются с жертвой и под разными предлогами пытаются узнать у нее данные банковской карты, СМС-код либо уговаривают перевести деньги.