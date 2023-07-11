В России банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги

Вместе с этим поправки предусматривают «двухдневный период охлаждения» – время, в течение которого деньги не будут переводиться на подозрительный счет, а банк за это время уведомит клиента о сомнительной операции. В ЦБ рассчитывают, что этого времени будет достаточно, чтобы человек одумался и не стал подтверждать перевод.