Газета
Финансы

В России банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги

Ведомости

Государственная Дума приняла закон, который обязывает банки возмещать клиенту деньги в случае их перевода на мошеннический счет. Это следует из электронной думской базы.

В Банке России пояснили, что закон обязывает кредитные организации возмещать клиенту деньги, которые были переведены на счет мошенников, внесенный в специальную базу регулятора. Банки должны сделать это в течение месяца после получения соответствующего заявления от клиента.

Вместе с этим поправки предусматривают «двухдневный период охлаждения» – время, в течение которого деньги не будут переводиться на подозрительный счет, а банк за это время уведомит клиента о сомнительной операции. В ЦБ рассчитывают, что этого времени будет достаточно, чтобы человек одумался и не стал подтверждать перевод.

Ранее по теме: Банки в I квартале предотвратили хищение 712 млрд рублей со счетов клиентов

Одобренные Госдумой поправки вступят в силу через год после официального опубликования. «За это время все стороны информационного обмена усовершенствуют свои автоматизированные системы и бизнес-процессы», – заявили в ЦБ.

Идею о необходимости компенсации денежных средств банками клиентам, которые стали жертвами мошенников, обсуждают с 2021 г. Тогда ЦБ предлагал установить обязательную сумму возврата при кражах. В апреле 2022 г. регулятор планировал обязать банки возвращать украденные мошенниками средства в течение 30 дней.

В апреле 2023 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею ЦБ возвращать украденные деньги клиентам банков. Тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что кредитные организации должны нести «большую ответственность» за действия мошенников. По ее словам, сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают сами люди».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных