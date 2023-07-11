В России банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги
Государственная Дума приняла закон, который обязывает банки возмещать клиенту деньги в случае их перевода на мошеннический счет. Это следует из электронной думской базы.
В Банке России пояснили, что закон обязывает кредитные организации возмещать клиенту деньги, которые были переведены на счет мошенников, внесенный в специальную базу регулятора. Банки должны сделать это в течение месяца после получения соответствующего заявления от клиента.
Вместе с этим поправки предусматривают «двухдневный период охлаждения» – время, в течение которого деньги не будут переводиться на подозрительный счет, а банк за это время уведомит клиента о сомнительной операции. В ЦБ рассчитывают, что этого времени будет достаточно, чтобы человек одумался и не стал подтверждать перевод.
Одобренные Госдумой поправки вступят в силу через год после официального опубликования. «За это время все стороны информационного обмена усовершенствуют свои автоматизированные системы и бизнес-процессы», – заявили в ЦБ.
Идею о необходимости компенсации денежных средств банками клиентам, которые стали жертвами мошенников, обсуждают с 2021 г. Тогда ЦБ предлагал установить обязательную сумму возврата при кражах. В апреле 2022 г. регулятор планировал обязать банки возвращать украденные мошенниками средства в течение 30 дней.
В апреле 2023 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею ЦБ возвращать украденные деньги клиентам банков. Тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что кредитные организации должны нести «большую ответственность» за действия мошенников. По ее словам, сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают сами люди».