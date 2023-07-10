Мошенники начали приглашать россиян на «личный прием в ЦБ»
Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков, теперь они приглашают россиян на «личный прием в Центробанк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.
Письма от мошенников, предупредили в ЦБ, начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает клиент банка. Отправителем письма в таких случаях значится домен регулятора, мошенники используют его с помощью подмены электронного адреса.
После отправки «приглашения» злоумышленники связываются с жертвой и под разными предлогами пытаются узнать у нее данные банковской карты, СМС-код либо уговаривают перевести деньги.
В ЦБ призвали граждан не реагировать на подобные письма, если клиент самостоятельно не записывался на прием в Банк России. Для уточнения информации граждане могут позвонить в контактный центр регулятора.
В Банке России также напомнили, что регулятор не приглашает граждан на личный прием по своей инициативе. Кроме того, подчеркнули в ЦБ, сотрудники Банка России не звонят гражданам и не запрашивают данные их банковских карт. В регуляторе призвали россиян быть бдительными, поскольку мошенники часто представляются сотрудниками ЦБ.
В начале мая ЦБ уже предупреждал россиян о злоумышленниках, которые выдают себя за работников Банка России и предлагают «перевести деньги на специальный безопасный счет в Центробанке». На тот момент регулятор получил порядка 2000 жалоб от граждан, которые столкнулись с новой схемой мошенничества или пострадали от нее.