Мошенники начали приглашать россиян на «личный прием в ЦБ»

В Банке России также напомнили, что регулятор не приглашает граждан на личный прием по своей инициативе. Кроме того, подчеркнули в ЦБ, сотрудники Банка России не звонят гражданам и не запрашивают данные их банковских карт. В регуляторе призвали россиян быть бдительными, поскольку мошенники часто представляются сотрудниками ЦБ.