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Финансы

Мошенники начали приглашать россиян на «личный прием в ЦБ»

Ведомости

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков, теперь они приглашают россиян на «личный прием в Центробанк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

Письма от мошенников, предупредили в ЦБ, начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает клиент банка. Отправителем письма в таких случаях значится домен регулятора, мошенники используют его с помощью подмены электронного адреса.

После отправки «приглашения» злоумышленники связываются с жертвой и под разными предлогами пытаются узнать у нее данные банковской карты, СМС-код либо уговаривают перевести деньги.

В ЦБ призвали граждан не реагировать на подобные письма, если клиент самостоятельно не записывался на прием в Банк России. Для уточнения информации граждане могут позвонить в контактный центр регулятора.

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В Банке России также напомнили, что регулятор не приглашает граждан на личный прием по своей инициативе. Кроме того, подчеркнули в ЦБ, сотрудники Банка России не звонят гражданам и не запрашивают данные их банковских карт. В регуляторе призвали россиян быть бдительными, поскольку мошенники часто представляются сотрудниками ЦБ.

В начале мая ЦБ уже предупреждал россиян о злоумышленниках, которые выдают себя за работников Банка России и предлагают «перевести деньги на специальный безопасный счет в Центробанке». На тот момент регулятор получил порядка 2000 жалоб от граждан, которые столкнулись с новой схемой мошенничества или пострадали от нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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